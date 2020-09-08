Шнуров о приговоре Ефремову: с тобой ведь мог бы быть тогда, но я нажал на тормоза

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о приговоре актеру Михаилу Ефремову, получившему восемь лет в исправительной колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом.

Свое произведение артист опубликовал на личной странице в Instagram, прикрепив к публикации совместное фото с Ефремовым. В стихотворении Шнуров написал, что раньше они с актером вместе "бухали" и пускались во "всенощный угар", однако ему, в отличие от "друга", удалось отойти от подобного образа жизни.

Михаил Ефремов и Сергей Шнуров (Instagram Сергея Шнурова)

Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:

Судьба несет неудержимо,

С подмостков, через суд на кичу.

Восьмерка общего режима...

"Артистом" там его все кличут.

Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта.

Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда...

Но, я нажал на тормоза.

Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, все финал

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал,

И гражданина и поэта.

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