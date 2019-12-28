Шнуров и Меладзе поскандалили в эфире росТВ: опубликовано видео

Российский продюсер Константин Меладзе раскритиковал музыканта Сергея Шнурова из-за участницы шоу "Голос" Рагды Ханиевой.

Так, как передает 360, в эфире шоу на Первом канале Меладзе нелестно высказался о работе Шнурова, заявив, что певец так и не смог подобрать хороший репертуар для участницы из своей команды.

"Сергей ключика к ней так и не нашел, и поет она не совсем то, что хочет. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки — не то, что хочет", — заявил Меладзе после того, как Рагда исполнила в полуфинале песню группы "Тату" "Нас не догонят" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Константин Меладзе Версия Инфо

Поддержал Меладзе и ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев: "Абсолютно раздавленный Шнуров. Просто втоптанный".

Однако Шнуров заявил, что его "раздавить невозможно":

"Каждый имеет право на такое видение. Я считаю, что Рагду мы использовали на всю мощность. Мне номер понравился. Ребята выступили великолепно. Что я хотел, то и получил. Ребят, спасибо, что доверили свои судьбы вот в эти вот руки".

Сергей Шнуров Правда.Ру

Впрочем, выбор песни раскритиковал не только Меладзе, но и пользователи в сети. Так, в комментариях под видео с выступления Ханиевой зрители писали:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и рэпера Noize MC оштрафовали сразу после совместного концерта на "ЦСКА Арене" в Москве.

Причиной для санкций со стороны полицейских стал мат во время музыкального баттла артистов.

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