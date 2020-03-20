Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров резко ответил депутату партии ЛДПР Владимиру Жириновскому на критику за слова о Крыме.
Так, знаменитость заявил, что Жириновский пытается напомнить о себе лишний раз, но "его время уже вышло". Об этом Шнуров написал на своей странице в Instagram в новом едком стихе.
Сергей Шнуров и Владимир Жириновский
"Тень встает из прошлого, из века. В суд бы подал, чтоб наверняка, но нет. Он с трибуны кукарекал, чтоб не забывали старика. Перья распустил он, так же пышно. Был подъем, теперь пошел на спад. Понимая то, что время его вышло, старый клоун шутит невпопад", – написал он.
Приводим полный стих Шнурова
Тень встает из прошлого, из века.
В суд бы подал, чтоб наверняка,
Но нет. Он с трибуны кукарекал,
Чтоб не забывали старика.
Перья распустил он, так же пышно.
Был подъем, теперь пошел на спад.
Понимая то, что время его вышло
Старый клоун шутит невпопад.
И гримасой испугать всех хочет,
Но выходит жалостно и жалко.
Скачет он попрежнему, как кочет
И показывает маленькое жалко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал певца Сергея Шнурова за его неоднозначную реакцию на вопрос о Крыме в разговоре с ведущей Тиной Канделаки.
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