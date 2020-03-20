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20 марта • обновлено в 12:12
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Шнуров гневно обозвал Жириновского: скандал из-за Крыма получил продолжение

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Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров резко ответил депутату партии ЛДПР Владимиру Жириновскому на критику за слова о Крыме.

Так, знаменитость заявил, что Жириновский пытается напомнить о себе лишний раз, но "его время уже вышло". Об этом Шнуров написал на своей странице в Instagram в новом едком стихе.

Сергей Шнуров и Владимир Жириновский

Сергей Шнуров и Владимир Жириновский

"Тень встает из прошлого, из века. В суд бы подал, чтоб наверняка, но нет. Он с трибуны кукарекал, чтоб не забывали старика. Перья распустил он, так же пышно. Был подъем, теперь пошел на спад. Понимая то, что время его вышло, старый клоун шутит невпопад", – написал он.

Приводим полный стих Шнурова

Тень встает из прошлого, из века.

В суд бы подал, чтоб наверняка,

Но нет. Он с трибуны кукарекал,

Чтоб не забывали старика.

Перья распустил он, так же пышно.

Был подъем, теперь пошел на спад.

Понимая то, что время его вышло

Старый клоун шутит невпопад.

И гримасой испугать всех хочет,

Но выходит жалостно и жалко.

Скачет он попрежнему, как кочет

И показывает маленькое жалко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал певца Сергея Шнурова за его неоднозначную реакцию на вопрос о Крыме в разговоре с ведущей Тиной Канделаки.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Владимир Жириновский Сергей Шнуров
Место
Россия
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Khui Andjei
Khui Andjei
Мы ,украинська украинци повнисттю пидтрумуемо выдатного философа людства Шнура , бо Крым , це украинськая Украина , тому его трэбо блокуваты и воды не даваты .Дийсным украиньцям вода нэ потрибна , бо украиньцям должны пахнуты своим украиньскым духом , а не якимось мылом та шампунем.
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