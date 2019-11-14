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14 ноября • обновлено в 11:02
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"Между собой грызутся, хрюкая!" Шнуров едко высмеял перепалку Богомолова и Михалкова

2.6т
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял публично выясняющих отношения режиссера Константина Богомолова и его коллегу Никиту Михалкова.

Так, конфликт разгорелся из-за высказывания Михалкова о свадьбе Ксении Собчак и ее нового мужа Богомолова. В спор решил вступить и Шнуров, написав стихотворение, в котором напомнил, что " все фигуранты конфликта кормятся из одного корыта" и что "меж собой они грызутся, но оближут, нежно жопы их кормящей складки". Произведение певец опубликовал на своей странице в Instagram.

Константин Богомолов, Никита Михалков и Сергей Шнуров

Константин Богомолов, Никита Михалков и Сергей Шнуров

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Далее приводим полный текст стихотворения на языке оригинала:

"Между собой грызутся, хрюкая!" Шнуров едко высмеял перепалку Богомолова и Михалкова

"Просто мой кумир теперь", "Как всегда, огонь", "Какая чудесная гадость", "Каждое стихотворение — шедевр! Восхищение", — пишут в сети.

"Между собой грызутся, хрюкая!" Шнуров едко высмеял перепалку Богомолова и Михалкова
"Между собой грызутся, хрюкая!" Шнуров едко высмеял перепалку Богомолова и Михалкова
"Между собой грызутся, хрюкая!" Шнуров едко высмеял перепалку Богомолова и Михалкова
"Между собой грызутся, хрюкая!" Шнуров едко высмеял перепалку Богомолова и Михалкова

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак начался конфликт после того, как музыкант опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и ее тогдашнего мужа — актера Максима Виторгана.

Спустя некоторое время Ксения ответила лидеру "Ленинграда" на его выпад — тоже в стихотворной форме. Недавно Шнуров заявил, что все ответы Собчак были написаны Богомоловым, на что та пригрозила отомстить.

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Автор
Кристина Долматова Кристина Долматова
Персоны
Сергей Шнуров Константин Богомолов Никита Михалков
Место
Россия
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