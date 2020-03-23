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23 марта • обновлено в 15:10
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Шнуров едко высмеял молитву РПЦ против коронавируса

2.9т
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.

Так, на своей странице в Instagram музыкант опубликовал стихотворение, в котором заявил, что молитву следует выслать в Италию и США в качестве помощи.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

ria.ru

Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:

Ну теперь пройдет зараза,

Слава богу, выдыхай.

Нужно было делать сразу

Текст молитвы. Был бы хайп.

Где бессильна медицина

Есть спасение. Смысл таков, -

Это вам, блин, не вакцина,

Тут традиции веков.

Есть у нас примеров куча

В житиях отцов святых.

Пусть китайцы русский учат,

А не косят под крутых.

Посреди смертельной битвы

Не сбежишь теперь куда-то.

Посылаем текст молитвы

Мы в Италию и в Штаты.

Мы гордимся всей Россией,

Есть в сердцах горение.

Это вклад наш непосильный

В здравоохранение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров записал музыкальное обращение к кандидатам в депутаты.

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Автор
Анна Михно
Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
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Тарас Бор
Тарас Бор
Все на крёстный ход,высокодуховные!Не забываем целовать иконы.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Томасанутые, у которых ПЦУ подобную молитву опубликовала ещё неделю назад, пытаются одновременно высмеивать РПЦ.
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Махно Володимир
Махно Володимир
Горелов Сергей, лапти надень и кокошник не забудь!
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