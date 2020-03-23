Шнуров едко высмеял молитву РПЦ против коронавируса

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.
Так, на своей странице в Instagram музыкант опубликовал стихотворение, в котором заявил, что молитву следует выслать в Италию и США в качестве помощи.
Сергей Шнуров
ria.ru
Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:
Ну теперь пройдет зараза,
Слава богу, выдыхай.
Нужно было делать сразу
Текст молитвы. Был бы хайп.
Где бессильна медицина
Есть спасение. Смысл таков, -
Это вам, блин, не вакцина,
Тут традиции веков.
Есть у нас примеров куча
В житиях отцов святых.
Пусть китайцы русский учат,
А не косят под крутых.
Посреди смертельной битвы
Не сбежишь теперь куда-то.
Посылаем текст молитвы
Мы в Италию и в Штаты.
Мы гордимся всей Россией,
Есть в сердцах горение.
Это вклад наш непосильный
В здравоохранение.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров записал музыкальное обращение к кандидатам в депутаты.
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