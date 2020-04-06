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6 апреля • обновлено в 16:04
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Шнуров едко высказался о российской власти

1.8т
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Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров эмоционально высказался об отстрочке финансовой поддержки бизнесу по антикризисному плану.

Соответствующий стих музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Instagram @shnurovs

Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:

Мучиться ли стоило?

Карантин.

Чтоб загнали в стойло,

Как скотин.

Напугали вирусом,

Страшно им.

Миру помогали всем.

А своим?

Кипяточка в чашечке

Не проси.

Вот вам, ниху*шечки!

Гран мерси.

Денежки зачем вам всем?

Дураки.

Власти справятся со всем,

В две руки.

Больше будет лакшери.

Загребут.

А проблемы ваши их

Не еб*т.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
Тег
Новости России
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