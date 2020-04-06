Шнуров едко высказался о российской власти

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров эмоционально высказался об отстрочке финансовой поддержки бизнесу по антикризисному плану.
Соответствующий стих музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.
Сергей Шнуров
Instagram @shnurovs
Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:
Мучиться ли стоило?
Карантин.
Чтоб загнали в стойло,
Как скотин.
Напугали вирусом,
Страшно им.
Миру помогали всем.
А своим?
Кипяточка в чашечке
Не проси.
Вот вам, ниху*шечки!
Гран мерси.
Денежки зачем вам всем?
Дураки.
Власти справятся со всем,
В две руки.
Больше будет лакшери.
Загребут.
А проблемы ваши их
Не еб*т.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.
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