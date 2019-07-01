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"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети

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Любовницу украинского певца Виктора Павлика и по совместительству его концертного директора Екатерину Репяхову атаковали хейтеры в сети.

Так, на своей странице в Instagram девушка ответила на критику в ее адрес. Напомним, что к 25-летней Екатерине артист ушел от своей жены Ларисы, с которой прожил в браке 7 лет.

"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Фото: instagram/repyahovakate

"Для меня это настоящее испытание, научиться жить с этим всем и не пропускать через себя все гадости. Чем больше людей знают, тем меньше хочется делиться сокровенным. Наше общество ограниченное и злобное...Однако мы предпочитаем брать пример с людей о которых я писала, нежели слушать нравоучения великих комментаторов! Всем любви, она точно делает этот мир лучше", — заявила девушка.

"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети

Екатерина Репяхова

Фото: instagram/repyahovakate

"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети

Екатерина Репяхова

Фото: instagram/repyahovakate

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Отметим, что многие пользователи сети пожелали паре счастья.

"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети
"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети
"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети

Однако нашлись и те, кто написал, что Екатерина "разлучница" и "девушка легкого поведения".

"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети
"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети
"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети
"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Фото: instagram/repyahovakate

"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети

Екатерина Репяхова

Фото: instagram/repyahovakate

"Это паскудство!" Любовницу Виктора Павлика разгромили в сети

Екатерина Репяхова

Фото: instagram/repyahovakate

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик рассказал историю любви со своей новой избранницей Екатериной Репяховой.

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Персона
Виктор Павлик
Место
Украина
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Дура девка! На что расчитывает? Пусть Витя маленько погуляет. Это ему для вдохновения необходимо.
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