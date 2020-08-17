Школьнику, которого затравили из-за "Смуглянки", отказали в участии в детском Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания аннулировала заявку 12-летнего Максима Ткачука с Волыни на участие в детском песенном конкурсе "Евровидение-2020". Ранее школьника обвинили в популяризации "русского мира" за исполнение песни "Смуглянка" на песенном фестивале в Лондоне.

Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, заявку Максима аннулировали согласно подпункту "г" пункта 3.4 Положения о национальном отборе на участие в конкурсе.

"Не совершал концертную деятельность, выступления, участие в любых публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и/или на оккупированной территории Украины после 15.03.2014 года и не планирует, не будет осуществлять анонсов соответствующих (ого) выступлений (в) как в период до и во время проведения отбора, так и в период после отбора до даты финала Международного конкурса" – говорится в пункте.

Однако бабушка школьника Лариса Ткачук, которая является его опекуншей, заверила, что творчество мальчика никогда не было связанным с Россией. Ранее женщина в интервью OBOZREVATEL рассказала, что спеть "Смуглянку" на конкурсе в Лондоне внуку посоветовал кто-то из организаторов, поскольку была номинация к 75-летию Победы.

Отметим, что видео с выступлением Максима убрали с Youtube-канала отбора. На момент удаления ролике его песня "Джамайка" набрала более 12 тысяч лайков, а ближайшей конкурентки – 3 тысячи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Ткачук с песней "Смуглянка" победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне в марте 2020 года. Мероприятие было посвящено 75-летию Победы во Второй мировой войне. Участие в нем приняли 23 страны мира.

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