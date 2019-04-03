Школьник каждый день носит парализованного друга на учебу: вот их трогательная история

Пользователей социальных сетей растрогала история школьника из Китая, который каждый день носит парализованного друга на учебу и домой. Мальчик страдает от неизлечимой болезни мышц и не может ходить, но его приятель помогает ему вот уже шесть лет.

История этой дружбы заинтересовала местную газету провинции Сычуань, совместные фотографии детей попали в сеть, где отношения парней назвали примером для целого мира.

Впервые в конце марта о школьниках из округа Кингшэнь рассказала ежедневная газета Sichuan Online. Мальчиков зовут Чжан Зе и Сюй Биньянь, они учатся в одном классе.

Чжан Зе с четырех лет страдает от редкой неизлечимой болезни мышц. Из-за этого заболевания мальчик не контролирует мышцы ног и не может ходить самостоятельно. Тем не менее Зе не пропускает занятий в школе, и все благодаря лучшему другу.

Сюй Биньянь помогает Чжану с первого дня. Сейчас мальчики уже в шестом классе, и каждый день Сюй на плечах приносит друга на занятия и помогает ему перемещаться между классами. После уроков несет его домой.

В беседе с журналистами Чжан назвал Сюя лучшим другом: "Сюй Биньянь - мой лучший друг. Каждый день он учится, общается и играет со мной. Я очень благодарен ему за то, что он так заботится обо мне".

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева группу подростков застали за опасным развлечением на крыше многоэтажки.

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