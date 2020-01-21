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21 января • обновлено в 13:06
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Шизофрения или тяжелые наркотики? Почему Гуф снова сорвался и чем он болеет

1.9т
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Алексей Долматов, известный как рэпер GUF, вновь оказался в центре скандала. Так, 40-летний мужчина начал употреблять наркотики и его родственники были вынуждены прилететь за ним в Таиланд, чтобы госпитализировать музыканта в рехаб. Кроме того, мужчина заявил, что страдает биполярным расстройством и шизофренией.

Во время перелета артиста схватили в аэропорту Абу-Даби. Рэпер был арестован после того, как начал буянить в самолете прямо во время полета, сообщает "Комсомольская правда". Отмечается, что до этого музыкант проводил время со своим сыном, но как только мальчик уехал - он начал употреблять наркотики.

Алексей Долматов

Алексей Долматов

instagram.com/therealguf

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Известного российского рэпера отправили в наркоклинику: подробности

В ОАЭ местные полицейские схватили Алексея Долматова. Отмечается, что у рэпера опять возникли проблемы с тяжелыми наркотиками. Музыкант сорвался на отдыхе в Таиланде, потерял телефон и кредитные карточки.

Гуф с сыном Сами

Гуф с сыном Сами

instagram.com/therealguf

Ранее Долматов признался, что несколько раз лечился в реабилитационных центрах, а также лежал в психиатрических больницах.

"У меня маниакально-депрессивный психоз и вялотекущая шизофрения. Я лежал в таких "дурках", где ничего не объясняют. В 2000 году положили в 15-ю психиатрическую. Там очень мрачно. Сначала кладут в самую буйную палату, привязывают, закалывают", - отметил Алексей.
Алексей Долматов с бывшей женой Айзой Анохиной

Алексей Долматов с бывшей женой Айзой Анохиной

instagram.com/therealguf

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие знаменитости попадались на употреблении запрещенных веществ.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Гуф (Guf)
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
А нам та шо з цього?
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