Шишкова: Тимати и Решетова летали вместе, когда я была беременна

Юля Ухина Люди 10:58, 1.10.2020

Российская модель Алена Шишкова подтвердила слухи о том, что рэпер Тимати изменял ей с Анастасией Решетовой еще во время ее беременности. Это стало причиной разрыва звездной пары в 2014 году.

Подробностями 27-летняя знаменитость поделилась в личных Instagram-сториз, отвечая на вопросы подписчиков, действительно ли Анастасия увела музыканта из семьи.

"Они уже летали вместе, когда я была беременна", – написала Шишкова с иронией отметив, что Решетова не виновата в том, что ее союз с Тимати распался.

Алена Шишкова и Тимати с дочерью Алисой (Instagram Алены Шишковой)
Instagram Алены Шишковой

Анастасия Решетова не смогла проигнорировать данное высказывание и довольно резко ответила Шишковой в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что познакомилась с Тимати, после рождения его дочери и попросила больше не поднимать эту тему.

Анастасия Решетова и Алена Шишкова (Instagram Алены Шишковой)

"Раз пошел такой срыв покровов, хоть и не я его начала, то я, пожалуй, немного проясню. Свою репутацию с помощью неправдивых высказываний я очернять не позволю. На тот момент, когда я познакомилась с Тимуром, Алисе было уже четыре месяца. Мы впервые встретились летом 2014 года. В отношениях он не состоял на тот момент. Не знаю, зачем Алена Шишкова написала это. Мы с Тимуром говорили ей, как было и не раз. Я всегда за справедливость и не могла пройти мимо этого, читая едкие выпады в мою сторону", – пояснила Решетова.

Instagram Анастасии Решетовой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Решетова заявила, что рассталась с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) после шести лет отношений. Модель отметила, что поводом для развода не стали посторонние люди. Пара продолжает вместе воспитывать сына Ратмира.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Кривонос назвал три шага принуждения России к миру

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

На Ривненщине пенсионерки обвинили Украину в войне против России

В "ЕС" потребовали созвать Раду и провести расследование из-за разграбления фонда COVID-19

"Андрей подключился!" Лерос обнародовал резонансные разговоры Тищенко-Комарницкого, фигурирует Ермак