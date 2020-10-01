Шишкова: Тимати и Решетова летали вместе, когда я была беременна

Российская модель Алена Шишкова подтвердила слухи о том, что рэпер Тимати изменял ей с Анастасией Решетовой еще во время ее беременности. Это стало причиной разрыва звездной пары в 2014 году.

Подробностями 27-летняя знаменитость поделилась в личных Instagram-сториз, отвечая на вопросы подписчиков, действительно ли Анастасия увела музыканта из семьи.

"Они уже летали вместе, когда я была беременна", – написала Шишкова с иронией отметив, что Решетова не виновата в том, что ее союз с Тимати распался.

Анастасия Решетова не смогла проигнорировать данное высказывание и довольно резко ответила Шишковой в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что познакомилась с Тимати, после рождения его дочери и попросила больше не поднимать эту тему.

"Раз пошел такой срыв покровов, хоть и не я его начала, то я, пожалуй, немного проясню. Свою репутацию с помощью неправдивых высказываний я очернять не позволю. На тот момент, когда я познакомилась с Тимуром, Алисе было уже четыре месяца. Мы впервые встретились летом 2014 года. В отношениях он не состоял на тот момент. Не знаю, зачем Алена Шишкова написала это. Мы с Тимуром говорили ей, как было и не раз. Я всегда за справедливость и не могла пройти мимо этого, читая едкие выпады в мою сторону", – пояснила Решетова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Решетова заявила, что рассталась с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) после шести лет отношений. Модель отметила, что поводом для развода не стали посторонние люди. Пара продолжает вместе воспитывать сына Ратмира.