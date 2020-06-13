Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова
Российский актер Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках своего коллеги Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова.
Так, по словам знаменитости, ему часто приходилось спасать от неприятностей ныне покойного артиста. К примеру, Ширвиндту могли позвонить из театра "Современник" с просьбой, чтобы он приехал и успокоил Ефремова. Об этом актер сообщил в своей книге "Опережая некролог", передает "КП".
"Мне звонили из театра "Современник" неожиданно, часа в два ночи, и говорили: "Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…" Я даже не дослушивал, что с Олегом Николаевичем, и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек", – вспомнил Ширвиндт.
Также он отметил, что Ефремов ненавидел все, что касалось роскоши. И, после употребления спиртных напитков, Олег Николаевич мог поцарапать чужие автомобили.
"Тогда машины были признаками неслыханного благополучия. И в состоянии крайнего опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже", – сообщил актер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.