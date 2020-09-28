Шимон Перес: как простой фермер стал легендой Израиля
Известный политик, девятый президент Израиля Шимон Перес умер четыре года назад, 28 сентября 2016 года.
Политическая карьера Переса длилась более 70 лет. Дважды он занимал пост премьер-министра страны, был министром в 12 правительствах, избирался в Кнессет непрерывно с 1959 по 2007 год. На родине и за границей политик прослыл как человек-легенда, большой оптимист и мечтатель. Удивительную историю Шимона Переса читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Шимон Перес родился 2 августа 1923 года в Польше, в городке Вишневе (сейчас Беларусь). Его отец, Гецл Перский, был скупщиком пиломатериалов, мать, Сара Перская, – библиотекарем и учительницей русского языка.
В 1934 году семья переехала в Палестину. Шимон вырос в Тель-Авиве, учился в сельскохозяйственной школе в поселке Бен-Шемен. Там он стал активистом сионистского движения (сионизм – политическое движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине – в Израиле). После получения диплома несколько лет работал фермером в киббуцах Гева и Алумот в Нижней Галилее.
В конце 40-х он вступил в военную организацию "Хагана", взяв на себя ответственность за мобилизацию и снабжение оружием. Во время войны за независимость Израиля и после нее возглавлял ВМС страны, затем – делегацию министерства обороны Израиля в США.
В возрасте 29 лет Шимон Перес стал генеральным директором министерства обороны Израиля. В 1959 году был избран в Кнессет и сохранил свой мандат беспрерывно вплоть до избрания на пост президента в июне 2007 года.
Среди достижений Переса: формирование военной и авиационной промышленности, развитие стратегических отношений Израиля с Францией; также он был ответственным за ядерную программу государства.
Шимон Перес – автор 11 книг и множества политических статей об истории арабо-израильского конфликта. Помимо политики, увлекался литературой, философией, оперой и театром. Занимался переводами на иврит сочинений Альбера Камю, Жана-Поля Сартра, Льва Толстого, Владимира Набокова.
В 1994 году Шимон Перес получил Нобелевскую премию мира вместе с Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином за вклад в процесс примирения между Израилем и Палестиной в Осло.
"Каждый политик должен отдавать себе отчет в соотношении прогнозов и реальности. Меня считают автором идеи нового Ближнего Востока. Признаю себя "виновным". Я действительно мечтаю о новом Ближнем Востоке, где не будет вражды между арабами и евреями. Меня называли шарлатаном […] заявляли, что я торгую белыми слонами. Сегодня меня уже не интересует, что обо мне говорят. Я знаю свою задачу и выполню ее до конца", – эту фразу Переса многие считают его политическим кредо.
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