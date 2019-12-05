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5 декабря • обновлено в 08:39
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"Шикарное декольте": Мейхер завела сеть огромной грудью

1.6т
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Украинская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер примерила откровенный наряд для нового фото.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в сексуальном красном халате с очень глубоким декольте.

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Инстаграм

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От простушки до секс-символа: как изменилась звезда "ВИА Гры" Надежда Мейхер

Вырез подчеркнул соблазнительные формы Мейхер, в частности ее большую грудь.

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Инстаграм

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Инстаграм

Поклонники певицы не смогли пройти мимо эффектного кадра и засыпали звезду комплиментами:

"Роскошная и шикарная женщина", "Вот это женщина", "Шикарная богиня", "Надежда, просто нет слов! Шикарная, дорогая, роскошная женщина!", "Какие шикарные формы".

"Шикарное декольте": Мейхер завела сеть огромной грудью
"Шикарное декольте": Мейхер завела сеть огромной грудью
"Шикарное декольте": Мейхер завела сеть огромной грудью
"Шикарное декольте": Мейхер завела сеть огромной грудью
"Шикарное декольте": Мейхер завела сеть огромной грудью
"Шикарное декольте": Мейхер завела сеть огромной грудью
"Шикарное декольте": Мейхер завела сеть огромной грудью

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что постаревшая экс-солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер удивила внешним видом во время съемок "Вечернего Урганта".

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Автор
Анна Михно
Персона
Надежда Мейхер
Место
Украина
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