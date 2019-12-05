"Шикарное декольте": Мейхер завела сеть огромной грудью

Украинская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер примерила откровенный наряд для нового фото.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в сексуальном красном халате с очень глубоким декольте.

Надежда Мейхер Инстаграм

Вырез подчеркнул соблазнительные формы Мейхер, в частности ее большую грудь.

Надежда Мейхер Инстаграм

Надежда Мейхер Инстаграм

Поклонники певицы не смогли пройти мимо эффектного кадра и засыпали звезду комплиментами:

"Роскошная и шикарная женщина", "Вот это женщина", "Шикарная богиня", "Надежда, просто нет слов! Шикарная, дорогая, роскошная женщина!", "Какие шикарные формы".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что постаревшая экс-солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер удивила внешним видом во время съемок "Вечернего Урганта".

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