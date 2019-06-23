Шикарная свадьба Гросу в Венеции: кто из звезд приехал

Звездная крестная мать Ирина Билык уже прибыла в Венецию на подготовку к торжественной свадьбы Алины Гросу и ее мужа Александра.

Певица поделилась в Instagram снимком с репетиции совместно с Гросу и украинскими звездами Павлом Зибровым, Виталием Козловским и Димой Коляденко.

“Собрались накануне свадьбы…Репетируем", - отметила Билык. Отметим, что пользователи не сразу поняли у кого свадьба и даже начали поздравлять Ирину и Диму.

Тем временем Гросу пожаловалась на жару. Певица уже два дня пытается не выходить из басейна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году поклонники Алины Гросу заподозрили, что она собирается выйти замуж. Поводом стала фотография в свадебном платье, которую певица опубликовала в соцсети.

Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. Тогда никто не мог разглядеть его лица. В марте 2019 года Ирина Билык проговорилась, что свадьба ее крестницы состоится в Венеции.

Недавно Гросу рассказала, как будет проходить торжественное мероприятие. Она уточнила, что сменит два наряда на свадьбе, а само событие состоится в Вероне.

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