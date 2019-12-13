"Шикарная, огонь": полуголая Бочкарева взволновала сеть пикантным фото

Российская актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева похвасталась роскошными формами на откровенном фото.
На своей странице в Instagram актриса, которая недавно оказалась в центре скандала из-за кокаина в трусах, опубликовала снимок, на котором позировала в боди и кружевной накидке.
"Для того, чтобы понять женщину, нужно быть женщиной. Причем нужно быть именно той женщиной, которую вам необходимо понять. Но даже соблюдение всех этих условий не гарантирует вам результат. Доброй ночи, Мир", – написала она.
Бочкарева в белье – соблазнительное фото
instagram/natalia_bochkareva_official
Поклонники были в восторге от соблазнительного кадра Бочкаревой. В комментариях написали, что она прекрасно выглядит.
"Секси", "Шикарная, огонь", "Великолепная, сексуальная, красотка. Наталия, вы супер", "Какая красота", – прокомментировали пользователи.
Наталья Бочкарева
instagram/natalia_bochkareva_official
Наталья Бочкарева
instagram/natalia_bochkareva_official
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
18 октября Бочкареву лишили прав после скандала с наркотиками.
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