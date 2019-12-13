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13 декабря • обновлено в 06:58
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"Шикарная, огонь": полуголая Бочкарева взволновала сеть пикантным фото

3.4т
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Российская актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева похвасталась роскошными формами на откровенном фото.

На своей странице в Instagram актриса, которая недавно оказалась в центре скандала из-за кокаина в трусах, опубликовала снимок, на котором позировала в боди и кружевной накидке.

"Для того, чтобы понять женщину, нужно быть женщиной. Причем нужно быть именно той женщиной, которую вам необходимо понять. Но даже соблюдение всех этих условий не гарантирует вам результат. Доброй ночи, Мир", – написала она.

Бочкарева в белье – соблазнительное фото

Бочкарева в белье – соблазнительное фото

instagram/natalia_bochkareva_official

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Поклонники были в восторге от соблазнительного кадра Бочкаревой. В комментариях написали, что она прекрасно выглядит.

"Секси", "Шикарная, огонь", "Великолепная, сексуальная, красотка. Наталия, вы супер", "Какая красота", – прокомментировали пользователи.

"Шикарная, огонь": полуголая Бочкарева взволновала сеть пикантным фото
"Шикарная, огонь": полуголая Бочкарева взволновала сеть пикантным фото
"Шикарная, огонь": полуголая Бочкарева взволновала сеть пикантным фото

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

instagram/natalia_bochkareva_official

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

instagram/natalia_bochkareva_official

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия Москва
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота
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