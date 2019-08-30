"Шикарная!" Мейхер взбудоражила фанатов огромной грудью

Известная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер взбудоражила поклонников пышной грудью на откровенном фото.
Соответствующий снимок звезда обнародовала на своей странице в Instagram, продемонстрировав роскошную фигуру в облегающем платье с глубоким декольте.
"Снова в бой. С новыми возможностями. С новыми людьми", – прокомментировала под кадрами Мейхер.
Мейхер показала роскошную грудь в платье
instagram /nadyameiher
Поклонники пришли в восторг от фигуры певицы, заявив, что она выглядит потрясающе в этом платье.
Мейхер продемонстрировала фигуру в платье
instagram/nadyameiher
"Надя, такая вы красивая, моя самая любимая, только волосы вам длинные больше идут", "Ух, шикарная", "Шикарное платье, тебе очень идет", "Вы самая прекрасная женщина на свете", – отреагировали поклонники.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мейхер позировала в другом платье с глубоким декольте, доведя поклонников до исступления.
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