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14 декабря • обновлено в 13:22
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"Шикарная": Кристина Асмус засветила фото без белья

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Российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками откровенным фото.

На снимке, который звезда опубликовала на своей странице в Instagram, Асмус запечатлена без нижнего белья.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Инстаграм

"Вы серьёзно?! Новый год уже через 2,5 недели? Как?! Как так быстро летит время? По моим ощущениям сейчас максимум октябрь) И мне 24, а не 31)", – подписала фото актриса.

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Поклонники не смогли удержаться, увидев пикантную фотографию, и засыпали Кристину комплиментами:

"Как Шерон из Основного Инстинкта", "Очень красивое платье", "Я тебя не узнал", "Красавица", "Вы прекрасны", "Шикарная".

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Инстаграм

"Шикарная": Кристина Асмус засветила фото без белья
"Шикарная": Кристина Асмус засветила фото без белья
"Шикарная": Кристина Асмус засветила фото без белья
"Шикарная": Кристина Асмус засветила фото без белья
"Шикарная": Кристина Асмус засветила фото без белья

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский комик Гарик Харламов после громкого секс-скандала вокруг Кристины Асмус из-за постельной сцены в фильме "Текст" решил отплатить супруге той же монетой.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Кристина Асмус
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