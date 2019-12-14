"Шикарная": Кристина Асмус засветила фото без белья

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками откровенным фото.

На снимке, который звезда опубликовала на своей странице в Instagram, Асмус запечатлена без нижнего белья.

Кристина Асмус Инстаграм

"Вы серьёзно?! Новый год уже через 2,5 недели? Как?! Как так быстро летит время? По моим ощущениям сейчас максимум октябрь) И мне 24, а не 31)", – подписала фото актриса.

Поклонники не смогли удержаться, увидев пикантную фотографию, и засыпали Кристину комплиментами:

"Как Шерон из Основного Инстинкта", "Очень красивое платье", "Я тебя не узнал", "Красавица", "Вы прекрасны", "Шикарная".

Кристина Асмус Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский комик Гарик Харламов после громкого секс-скандала вокруг Кристины Асмус из-за постельной сцены в фильме "Текст" решил отплатить супруге той же монетой.

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