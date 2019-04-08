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''Шикарная грудь'': украинская певица снялась в дерзкой фотосессии

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Украинская поп-исполнительница Алина Гросу порадовала поклонников в Instagram дерзкой фотосессией в купальнике.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала серию фотографий в стиле ретро, на которых позирует в рваных брюках и цельном купальнике, который подчеркнул ее пышные формы.

"Как со старых постеров", - прокомментировала свой пост Гросу.

Пост знаменитости довольно быстро собрал более 3 тыс. лайков. В комментариях фолловеры певицы указали на кардинальные перемены во внешности повзрослевшей артистки.

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"Девочку уже не узнать", "Вот так "маленька бджілка", "Не, ну грудь шикарная конечно", "А девочка-то выросла", - указали под постом Гросу.

''Шикарная грудь'': украинская певица снялась в дерзкой фотосессии

Фото: instagram.com/alina_grosu

''Шикарная грудь'': украинская певица снялась в дерзкой фотосессии

Фото: instagram.com/alina_grosu

Как писал ранее OBOZREVATEL, Алина Гросу поразила своих поклонников снимком, на котором позирует с огромным "беременным" животом. Странное фото певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

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Персона
Алина Гросу
Место
Украина
Теги
соцсетиInstagram
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