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7 февраля • обновлено в 08:20
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"Шикарная грудь": Чехова взволновала сеть сочными формами в купальнике

16.4т
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Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова вновь взволновала своих поклонников соблазнительной фотографией в купальнике.

Так, пикантный снимок появился на странице знаменитости в Instagram.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Instagram @achekhova

Новости
"Просто секс!" Полуголая Чехова завела сеть аппетитными формами

На фото Анфиса сфотографирована на берегу моря в темном купальнике, который выгодно подчеркнул сочные формы актрисы.

"Давайте же обсудим, где жир, где фотошоп, что на сей раз не так с пупком, не маловат ли мне купальник?", – подписала кадр Чехова.

Впрочем поклонники, наоборот, засыпали телеведущую комплиментами. В комментариях пользователи уже традиционно отметили, что Анфиса обладает роскошными формами.

"Шикарная грудь": Чехова взволновала сеть сочными формами в купальнике
"Шикарная грудь": Чехова взволновала сеть сочными формами в купальнике
"Шикарная грудь": Чехова взволновала сеть сочными формами в купальнике
"Шикарная грудь": Чехова взволновала сеть сочными формами в купальнике
"Шикарная грудь": Чехова взволновала сеть сочными формами в купальнике
"Шикарная грудь": Чехова взволновала сеть сочными формами в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анфиса Чехова
Место
Россия
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