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"Шикарная": Бадоева возбудила поклонников огромным бюстом

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Известная телеведущая Жанна Бадоева взбудоражила поклонников огромной грудью в откровенном купальнике.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав волну восхищения среди фолловеров.

"Сегодня в ленте очень много постов "как я провел лето", и все с грустью вспоминают все то, что произошло с ними за эти три месяца. Давайте устроим последний летний взрыв лайков и комментариев. Я буду вместе с вами заходить к вам в профили, а также 5 счастливчикам подарю небольшие подарочки со съемок", – завлекла Бадоева поклонников.

Бадоева показала роскошный бюст

Бадоева показала роскошный бюст

instagram /zhanna_badoeva

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Фанаты эмоционально отреагировали на пост телеведущей. "Жанна, вы заряжаете этот мир счастьем и радостью. Спасибо за это", "Красавица", "Какая вы шикарная! Всем отличной осени", "Лучезарная", – отреагировали поклонники.

Бадоева в купальнике

Бадоева в купальнике

instagram /zhanna_badoeva

Бадоева на отдыхе в купальнике

Бадоева на отдыхе в купальнике

instagram /zhanna_badoeva

Бадоева с друзьями на отдыхе

Бадоева с друзьями на отдыхе

instagram /zhanna_badoeva

"Шикарная": Бадоева возбудила поклонников огромным бюстом
"Шикарная": Бадоева возбудила поклонников огромным бюстом
"Шикарная": Бадоева возбудила поклонников огромным бюстом
"Шикарная": Бадоева возбудила поклонников огромным бюстом

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 года Бадоева призналась, что сменила украинское гражданство на итальянское.

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Персона
Жанна Бадоева
Теги
Красота шоу-бизнес
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