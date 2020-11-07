Шевченковская премия 2021: названы все номинанты
Национальная премия имени Тараса Шевченко огласила номинантов на 2021 год.
Как сообщается на сайте комитета премии, в следующем году победителей определят в сфере литературы, журналистики, музыки, кино, арта и театра.
В список номинантов на премию попали, в частности, автор книги о Василии Стусе Вахтанг Кипиани, кинолента "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича и журналист Станислав Асеев, который провел 28 месяцев в русском плену.
Все номинантны на Шевченковскую премию 2021:
Публицистика, журналистика
Асеев Станислав Владимирович: книга эссе "В ізоляції".
Бебик Валерий Михайлович (автор и ведущий), Лященко Юрий Евгеньевич (генеральный менеджер проекта), Устюжанина Анастасия Викторовна (режиссер Телеканала "Киев"): публицистический мульти-медиа проект "Український Херсонес: антична історія Севастополя / Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol".
Белозерская-Воронова (Белозерская) Елена Леонидовна: книга "Щоденник нелегального солдата".
Гальченко Сергей Анастасьевич: книга "Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка".
Житня Людмила Николаевна: книга "Чорнобиль – очима жінок".
Кипиани Вахтанг Теймуразович: книга "Справа Василя Стуса".
Палинский Виктор Иванович: книга эссе о поэтах, прозаиках, художниках "Час творити".
Пепа Вадим Иванович: книга "Слово про антського короля Божа".
Романчук Олег Константинович: книга публицистики военного времени "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи".
Шевченко Владимир Станиславович: трилогия об Устиме Кармалюке: "Ой, Кармелюче, по світу ходиш", "Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі...", "Вийся, вийся, хміль листатий".
Литература
Анищенко Оксана Александровна: книга стихов "Проростай".
Бережко-Каминская Юлия Николаевна: книга поэзии "Невідворотне".
Гургула Игорь Васильевич: книга прозы "Проза життя".
Жежера Виталий Николаевич: цикл эссе "Відкладене літо" и авторские колонки последних лет.
Запека Виталий Леонидович: антивоенный роман "Цуцик".
Князький Орест Николаевич: книга любовной лирики "Таїна високої води".
Концевич Владимир Михайлович: книга "Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам'ятати, його мудрість шанувати".
Короненко-Слабошпицкая Светлана Анатольевна: книги поэзий "Містерії", "Замовлення на білоруську мову".
Лебедева Екатерина Владимировна: роман "22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві".
Луцишина Оксана Петровна: роман "Іван і Феба".
Лучук Иван Владимирович: книга "Антропос і бібліон: Есеї розмаїті".
Мастерова Валентина Николаевна: роман "Тобі скажу".
Махно Василий Иванович: роман "Вічний календар".
Михайлюта Александр Александрович: роман "Падіння хв'юрера".
Ненцинский Анатолий Иосифович: книга "Голоси і видіння".
Нестерчук Мирон Матвеевич: роман-баллада "Блакитна сарна".
Поровский Николай Иванович: повесть "Щоб в синім небі – стрічка золота".
Рафеенко Владимир Владимирович: роман "Мондегрін (пісні про смерть і любов)".
Ремнев Николай Емельянович: роман "Не плач, кохана!".
Стольников Владислав Феликсович: книга стихов "Вітри на сполох".
Чипурка (Чепурко) Богдан Петрович: книга стихов "Дивина".
Герасимьюк Елена: книга стихов "Тюремна пісня".
Музыкальное искусство
Андрусик Александра Сергеевна( директор агентства), Шимальский Евгений Владимирович (соучредитель агентства), Сула Екатерина Александровна (исполнительный продюсер) – Музыкальное агентство "УХО": цикл "Архитектура голоса".
Ботвинов Алексей Иванович (пианист): концертная программа "Иоганн Себастьян Бах "Гольдберг-вариации" для фортепиано".
Василевич Юрий Владимирович (сопрано саксофон, руководитель), Мимрик Михаил Романович (альт саксофон), Москаленко Александр Николаевич (тенор-саксофон), Гданьский Сергей Владимирович (баритон саксофон) – Киевский квартет саксофонистов Национальной филармонии Украины: акустический проект "Украинский саксофон".
Козаренко Александр Владимирович (пианист): цикл концертов: "Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко".
Курач Юрий Владимирович (автор программы, генеральный директор-художественный руководитель, главный дирижер Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Г. Майбороды): концертная программа "Над Днепровой сагой".
Визуальное искусство
Вайсберг Матвей Семенович (художник), Живкова Елена Викторовна (куратор, заместитель по научной работе): выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко".
Евсеева Татьяна Николаевна: художественный проект "Каменные вышиванки Новой Каховки" (исследование, концептуализация, защита, восстановление и популяризация культурного наследия региона).
Михайлов Борис Андреевич (художник): видеопроекция и фотоинсталляция "Испытание смертью".
Семенюк Василий Иванович (художник): графическое оформление книги "Кобзарь", цикл живописно-графических произведений "Мой Шевченко".
Федирко Анатолий Николаевич (художник): арт-проект "Арт фабрика им.prof. К. Малевича".
Киноискусство
Васянович Валентин Николаевич (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик), Одуденко Владлен Владимирович (художник-постановщик): художественный фильм "Атлантида".
Ворожбит Наталья Анатольевна (режиссер, автор сценария): фильм "Плохие дороги".
Ильенко Михаил Герасимович (автор сценария, режиссер), Ризоль Андрей Владимирович (продюсер), Александр Кришталович Петрович (оператор), Адамович Роман Сергеевич (художник), Рада Ильенко Иванна Михайловна (исполнительница роли Екатерины): национальный фильм "ТОЛОКА".
Театральное искусство
Алексеев (Арье) Павел Валентинович (драматург) Жирков Станислав Игоревич (режиссер): спектакль "Слава Героям" Киевского академического театра "Золотые ворота".
Белоус Андрей Федорович (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Колесникова Нина Анатольевна (хореограф-постановщик), Усеин Бекиров Ризаевич (композитор), Орлов Борис Анатольевич (художник-постановщик, исполнитель главной роли): спектакль "Шинель" по одноименной повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра.
Вовкун Василий Владимирович (режиссер), Небесный Иван Васильевич (композитор), Ипатьева Анна Викторовна (художница по костюмам): опера "Лис Микита" Ивана Небесного Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.
Лавренчук Евгений Викторович (режиссер): опера "LaTraviata" Одесского национального академического театра оперы и балета.
Маслобойщиков Сергей Владимирович (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Рудюк Наталья Никитична (художник по костюмам), Бегма Александр Владимирович (композитор): спектакль "Verba" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лісова пісня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Трунова Тамара Викторовна (режиссер-постановщик, соавтор музыкального решения), Ворожбит Наталья Анатольевна (автор пьесы ), Черкашина Оксана Леонидовна (исполнительница роли Наташи), Исаенко Андрей Николаевич (исполнитель роли Стаса), Ходос Валерия Игоревна (исполнительница роли Юли): спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Сенцов стал лауреатом престижной польской премии.