Шевченковская премия 2021: названы все номинанты

Национальная премия имени Тараса Шевченко огласила номинантов на 2021 год.

Как сообщается на сайте комитета премии, в следующем году победителей определят в сфере литературы, журналистики, музыки, кино, арта и театра.

В список номинантов на премию попали, в частности, автор книги о Василии Стусе Вахтанг Кипиани, кинолента "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича и журналист Станислав Асеев, который провел 28 месяцев в русском плену.

Все номинантны на Шевченковскую премию 2021:

Публицистика, журналистика

Асеев Станислав Владимирович: книга эссе "В ізоляції".

Бебик Валерий Михайлович (автор и ведущий), Лященко Юрий Евгеньевич (генеральный менеджер проекта), Устюжанина Анастасия Викторовна (режиссер Телеканала "Киев"): публицистический мульти-медиа проект "Український Херсонес: антична історія Севастополя / Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol".

Белозерская-Воронова (Белозерская) Елена Леонидовна: книга "Щоденник нелегального солдата".

Гальченко Сергей Анастасьевич: книга "Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка".

Житня Людмила Николаевна: книга "Чорнобиль – очима жінок".

Кипиани Вахтанг Теймуразович: книга "Справа Василя Стуса".

Палинский Виктор Иванович: книга эссе о поэтах, прозаиках, художниках "Час творити".

Пепа Вадим Иванович: книга "Слово про антського короля Божа".

Романчук Олег Константинович: книга публицистики военного времени "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи".

Шевченко Владимир Станиславович: трилогия об Устиме Кармалюке: "Ой, Кармелюче, по світу ходиш", "Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі...", "Вийся, вийся, хміль листатий".

Литература

Анищенко Оксана Александровна: книга стихов "Проростай".

Бережко-Каминская Юлия Николаевна: книга поэзии "Невідворотне".

Гургула Игорь Васильевич: книга прозы "Проза життя".

Жежера Виталий Николаевич: цикл эссе "Відкладене літо" и авторские колонки последних лет.

Запека Виталий Леонидович: антивоенный роман "Цуцик".

Князький Орест Николаевич: книга любовной лирики "Таїна високої води".

Концевич Владимир Михайлович: книга "Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам'ятати, його мудрість шанувати".

Короненко-Слабошпицкая Светлана Анатольевна: книги поэзий "Містерії", "Замовлення на білоруську мову".

Лебедева Екатерина Владимировна: роман "22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві".

Луцишина Оксана Петровна: роман "Іван і Феба".

Лучук Иван Владимирович: книга "Антропос і бібліон: Есеї розмаїті".

Мастерова Валентина Николаевна: роман "Тобі скажу".

Махно Василий Иванович: роман "Вічний календар".

Михайлюта Александр Александрович: роман "Падіння хв'юрера".

Ненцинский Анатолий Иосифович: книга "Голоси і видіння".

Нестерчук Мирон Матвеевич: роман-баллада "Блакитна сарна".

Поровский Николай Иванович: повесть "Щоб в синім небі – стрічка золота".

Рафеенко Владимир Владимирович: роман "Мондегрін (пісні про смерть і любов)".

Ремнев Николай Емельянович: роман "Не плач, кохана!".

Стольников Владислав Феликсович: книга стихов "Вітри на сполох".

Чипурка (Чепурко) Богдан Петрович: книга стихов "Дивина".

Герасимьюк Елена: книга стихов "Тюремна пісня".

Музыкальное искусство

Андрусик Александра Сергеевна( директор агентства), Шимальский Евгений Владимирович (соучредитель агентства), Сула Екатерина Александровна (исполнительный продюсер) – Музыкальное агентство "УХО": цикл "Архитектура голоса".

Ботвинов Алексей Иванович (пианист): концертная программа "Иоганн Себастьян Бах "Гольдберг-вариации" для фортепиано".

Василевич Юрий Владимирович (сопрано саксофон, руководитель), Мимрик Михаил Романович (альт саксофон), Москаленко Александр Николаевич (тенор-саксофон), Гданьский Сергей Владимирович (баритон саксофон) – Киевский квартет саксофонистов Национальной филармонии Украины: акустический проект "Украинский саксофон".

Козаренко Александр Владимирович (пианист): цикл концертов: "Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко".

Курач Юрий Владимирович (автор программы, генеральный директор-художественный руководитель, главный дирижер Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Г. Майбороды): концертная программа "Над Днепровой сагой".

Визуальное искусство

Вайсберг Матвей Семенович (художник), Живкова Елена Викторовна (куратор, заместитель по научной работе): выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко".

Евсеева Татьяна Николаевна: художественный проект "Каменные вышиванки Новой Каховки" (исследование, концептуализация, защита, восстановление и популяризация культурного наследия региона).

Михайлов Борис Андреевич (художник): видеопроекция и фотоинсталляция "Испытание смертью".

Семенюк Василий Иванович (художник): графическое оформление книги "Кобзарь", цикл живописно-графических произведений "Мой Шевченко".

Федирко Анатолий Николаевич (художник): арт-проект "Арт фабрика им.prof. К. Малевича".

Киноискусство

Васянович Валентин Николаевич (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик), Одуденко Владлен Владимирович (художник-постановщик): художественный фильм "Атлантида".

Ворожбит Наталья Анатольевна (режиссер, автор сценария): фильм "Плохие дороги".

Ильенко Михаил Герасимович (автор сценария, режиссер), Ризоль Андрей Владимирович (продюсер), Александр Кришталович Петрович (оператор), Адамович Роман Сергеевич (художник), Рада Ильенко Иванна Михайловна (исполнительница роли Екатерины): национальный фильм "ТОЛОКА".

Театральное искусство

Алексеев (Арье) Павел Валентинович (драматург) Жирков Станислав Игоревич (режиссер): спектакль "Слава Героям" Киевского академического театра "Золотые ворота".

Белоус Андрей Федорович (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Колесникова Нина Анатольевна (хореограф-постановщик), Усеин Бекиров Ризаевич (композитор), Орлов Борис Анатольевич (художник-постановщик, исполнитель главной роли): спектакль "Шинель" по одноименной повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра.

Вовкун Василий Владимирович (режиссер), Небесный Иван Васильевич (композитор), Ипатьева Анна Викторовна (художница по костюмам): опера "Лис Микита" Ивана Небесного Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Лавренчук Евгений Викторович (режиссер): опера "LaTraviata" Одесского национального академического театра оперы и балета.

Маслобойщиков Сергей Владимирович (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Рудюк Наталья Никитична (художник по костюмам), Бегма Александр Владимирович (композитор): спектакль "Verba" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лісова пісня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Трунова Тамара Викторовна (режиссер-постановщик, соавтор музыкального решения), Ворожбит Наталья Анатольевна (автор пьесы ), Черкашина Оксана Леонидовна (исполнительница роли Наташи), Исаенко Андрей Николаевич (исполнитель роли Стаса), Ходос Валерия Игоревна (исполнительница роли Юли): спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Сенцов стал лауреатом престижной польской премии.