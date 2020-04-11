Шестой выпуск "Холостяка" закончился скандалом: что произошло

Анна Михно Люди 13:47, 11.04.2020 Обновлено: 13:49, 11.04.2020

Вчера, 10 апреля, вышел шестой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-10", финал которого закончился скандалом.

Как пишет пресс-служба телеканала СТБ, такой церемонии роз не ожидал никто.

Холостяк Макс Михайлюк
Instagram @holostyakstb

Так, церемония началась с тайского танца, а закончилась громким скандалом и обидой участниц. В финале Холостяк вручил розы всем девушкам, кроме Даши. Это стало неожиданностью для самой участницы, ведь у нее на проекте с Максом был первый поцелуй и самые частые встречи.

По дороге к машине Холостяк признался, что хотел бы выполнить желание Даши – искупаться вдвоем. После чего Макс с участницей оказались в бассейне, где начали страстно целоваться. Другие участницы также подошли к бассейну, где были шокированы увиденным.

Instagram @holostyakstb

Поцелуй Макса и Даши привел к истерике, слезам, обидам и разочарованиям других участниц: кто-то убежал со съемочного процесса, а кто-то – принялся кричать о разбитом сердце.

stb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внешность главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка вызвала ажиотаж в сети.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

ДБР оголосила підозру Тані Чорновол. За Майдан

"Мы устали, но не сломались": Зеленский обратился к украинцам

От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек

"Теряла сознание, руки выкручивали, как террористке": в Киеве полицейские жестоко задержали девушку за "нарушение карантина"

"Бог забирает лучших": украинцев поразила внезапная смерть 44-летнего капеллана во Львове