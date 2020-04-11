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11 апреля • обновлено в 14:38
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Шестой выпуск "Холостяка" закончился скандалом: что произошло

4.1т
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Вчера, 10 апреля, вышел шестой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-10", финал которого закончился скандалом.

Как пишет пресс-служба телеканала СТБ, такой церемонии роз не ожидал никто.

Холостяк Макс Михайлюк

Холостяк Макс Михайлюк

Instagram @holostyakstb

Так, церемония началась с тайского танца, а закончилась громким скандалом и обидой участниц. В финале Холостяк вручил розы всем девушкам, кроме Даши. Это стало неожиданностью для самой участницы, ведь у нее на проекте с Максом был первый поцелуй и самые частые встречи.

По дороге к машине Холостяк признался, что хотел бы выполнить желание Даши – искупаться вдвоем. После чего Макс с участницей оказались в бассейне, где начали страстно целоваться. Другие участницы также подошли к бассейну, где были шокированы увиденным.

Шестой выпуск "Холостяка" закончился скандалом: что произошло

Instagram @holostyakstb

Поцелуй Макса и Даши привел к истерике, слезам, обидам и разочарованиям других участниц: кто-то убежал со съемочного процесса, а кто-то – принялся кричать о разбитом сердце.

Шестой выпуск "Холостяка" закончился скандалом: что произошло

stb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внешность главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка вызвала ажиотаж в сети.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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