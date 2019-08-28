Шесть тысяч фонарей и Тополя в вышиванке: как "Антитіла" устроили шоу в Одессе

Аномальная жара, подарок от бойцов, шесть тысяч фонарей на стадионе "Спартак" и Тарас Тополя в вышиванке - так группа "Антитіла" отпраздновала День Независимости.

24 августа в Одессе состоялся уже четвертый концерт успешного стадионного тура Hello группы "Антитіла", который проходит в поддержку нового одноименного альбома по городам Украины, передает пресс-служба группы.

В Одессе был особый концерт, поскольку пришелся на праздничный день - День Независимости. Атмосфера на стадионе была соответствующая. Многие люди на концерт пришли в вышиванках и с желто-голубыми флагами. Без сюрпризов от группы не обошлось.

На масштабную, размером с пятиэтажный дом сцену лидер группы Тарас Тополя вышел в дизайнерской белой вышиванке. На ней было вышито символ жизни и развития - дерево, где элементы символизируют: корни - прошлое, ствол - современное, а большая крона- будущее. Одесских поклонников "Антитіла" порадовали, исполнив песню "Всегда моя", которая является посвящением Украины и ее защитникам.

В этот вечер на стадионе "Спартак" царила атмосфера единства. Группа в очередной раз продемонстрировала, что "Антитіла" - более чем музыка. Поклонники подпевали каждой песне. А композиция "Будет сын" вызвала чрезвычайную реакцию. Во время работы одновременно загорелись тысячи фонариков. Создался романтическое настроение.

Следует отметить, что песня "Будет сын" с нового альбома Hello бьет рекорды по просмотрам на официальном YouTube канале группы "Антитіла" среди песен, которые не имеют видеоклипа.

"Мы задыхались сначала от жары, а потом от любви к людям. В Одессе была очень особая атмосфера. То так повлиял приподнятое настроение ко Дню Независимости, или, может, одесситы просто давно ждали нас на стадионах, может мы соскучились по драйву после Полтавы. А возможно все вместе. Запомнилось как все поле синхронно в такт отрывалось от земли под песню "Мы". Такого единства не было нигде. "- прокомментировал Тарас Тополя.

Группа "Антитіла" также получил подарки от одесситов. На пресс-конференцию, которая проходила перед концертом, пришли бойцы одесской 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода и военные 7-го отдельного полка связи.

Бойцы в благодарность за активную поддержку военных во время боевых действий на востоке Украины в течение пяти лет подарили бригадный флаг и вручили группы "Антитіла" благодарность.

Стадионный тур Hello продолжается. 17 ноября в столице состоится финальный концерт тура. "Антитіла" всех приглашают во Дворец Спорта.

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