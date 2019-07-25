Шесть лет страданий: умерла "Мисс Европа-2014"

"Мисс Европа-2014", сербская модель Дияна Милойкович умерла в возрасте 33 года.

По данным The Mirror, красавица продолжительное время боролась с раком, но тот оказался сильнее ее.

Уточняется, что реабилитации и лечение длились шесть лет, в течение которых Милойкович активно вела свою страницу в Instagram и делилась с поклонниками опытом. У нее диагностировали инвазивный рак матки. Метастазы поразили и другие органы.

Дияна Милойкович instagram/dijanaslife

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Состояние Дияны резко ухудшилось летом 2019 года. Ей срочно понадобилось переливание крови, но процедура не помогла, и девушка скончалась 22 июля.

Милойкович instagram/dijanaslife

Ее бывший парень Стефан Карич всячески поддерживал во время борьбы с раком, несмотря на то, что они расстались. Молодой человек побрился на лысо в знак солидарности и выбил тату с ее лицом. После известия о смерти модели он написал трогательный пост, в котором вспомнил, каким замечательным человеком была Милойкович.

"Спасибо за все дни, проведенные с тобой, спасибо за каждую улыбку, за каждую слезу, за каждое доброе утро и спокойной ночи! Я никогда не забуду тебя и не перестану любить тебя в другой жизни, я в этом уверен", – написал он.

Дияна в роскошном платье instagram/dijanaslife

Милойкович Дияна instagram/dijanaslife

Дияна Милойкович instagram/dijanaslife

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