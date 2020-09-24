Шэрон Стоун призналась, кто из голливудских актеров лучше всех целуется

Ольга Веркалец Люди 02:22, 25.09.2020

Американская актриса и модель Шэрон Стоун рассказала, что лучше всех голливудских актеров целуется Роберт де Ниро.

Как заявила звезда в эфире шоу "Watch What Happens Live", жаркие поцелуи с коллегой произошли во время съемок фильма "Казино" 1995 года, пишет издание Metro.

"Этим актером я восхищалась больше всего, и на протяжении всей карьеры думала о том, что хочу сесть напротив Роберта де Ниро и пытаться держать себя в руках. Возможно, из-за моей симпатии и уважения к нему этот поцелуй стал вершиной всех эмоций", – поделилась Шэрон.

Поцелуй Шэрон Стоун и Роберта де Ниро в фильме.
Page Six

Также звезда призналась, что еще перед съемками была влюблена в актера и очень обрадовалась, когда оказалась с ним на одной съемочной площадке. Стоун даже пошутила, что он мог ударить ее "молотком по голове", и она все равно была бы в восторге от Роберта.

Роберт де Ниро в молодости и сейчас.
Uznayvse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шэрон Стоун показала фото в молодости, однако пользователи сети не узнали актрису. Некоторые подумали, что это Дайан Китон, другие спросили, это ли не Хиллари Клинтон.

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