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9 ноября • обновлено в 02:15
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Сверкнула стройными ногами: 61-летняя Шэрон Стоун свела с ума повтором сексуальной сцены из "Основного инстинкта"

1.1т Читать материал на украинском

Популярная голливудская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую эротическую сцену из фильма режиссёра Пола Верховена "Основной инстинкт".

Это она сделала на церемонии GQ. Ролик ее речи появился на странице церемонии в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

61-летняя звезда появилась на мероприятии в блестящем черном мини с откровенным декольте. На сцене она сказала, что этот момент из фильма изменил ее судьбу.

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"Много лет назад я сидела на съемочной площадке, и мой режиссер сказал мне: "Ты не могла бы снять трусы, потому что они заметны, а их на тебе быть не должно. Ничего не будет видно". И я сказала: "Конечно", – вспомнила актриса.

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Скрин видео

Тогда, как добавила звезда, она не понимала, что этот момент изменит ее жизнь. После этого Стоун попросила всех зрителей повторить за ней и закинула ногу на ногу.

"У каждого из вас будет момент, как тот, который был у меня, – момент, который меняет всю вашу жизнь. И сейчас – то самое время, чтобы решить, кто вы. Время решить, что вы делаете с той чувственной, важной, красивой, дикой, страстной – самой важной частью себя. Я скажу, что делала я. Я уважала ее.

И советую всем вам поступать так же. Каждый из нас имеет полное право на ту форму сексуальности, которую мы выбрали для себя. И никто не имеет права отнять ее у вас", – сказала Стоун. Ее речь аудитория встретила бурными овациями.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Шэрон Стоун рассказала, что пережила инсульт, после чего вынуждена была заново учиться говорить и ходить.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Шэрон Стоун
Теги
шоу-бизнес видео Голливуд
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