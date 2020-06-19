Шэрон Стоун показала, как выглядела в детстве: фанаты не верят, что это она

Люди 12:39, 19.06.2020 Обновлено: 12:41, 19.06.2020

Известная американская актриса и модель Шэрон Стоун показала фото в молодости.

Снимок, который она опубликовала в Instagram, выполнен в черно-белом стиле, на нем звезда стоит в очках, скрестив руки. Одета Шэрон в гольф с принтом.

Instagram Шэрон Стоун

Отметим, что пользователи сети не узнали актрису. Некоторые подумали, что это Дайан Китон, другие спросили, не Хиллари Клинтон ли это.

"Хиллари Клинтон?", "Это ты?", "Я думал, это Дайан Китон", – написали они.

Скриншот с Instagram Шэрон Стоун
Скриншот с Instagram Шэрон Стоун
Скриншот с Instagram Шэрон Стоун

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Шэрон Стоун похвасталась стройной фигурой в бикини.

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