Шэрон Стоун показала, как выглядела в детстве: фанаты не верят, что это она
Известная американская актриса и модель Шэрон Стоун показала фото в молодости.
Снимок, который она опубликовала в Instagram, выполнен в черно-белом стиле, на нем звезда стоит в очках, скрестив руки. Одета Шэрон в гольф с принтом.
Отметим, что пользователи сети не узнали актрису. Некоторые подумали, что это Дайан Китон, другие спросили, не Хиллари Клинтон ли это.
"Хиллари Клинтон?", "Это ты?", "Я думал, это Дайан Китон", – написали они.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Шэрон Стоун похвасталась стройной фигурой в бикини.