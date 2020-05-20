20 мая легендарная певица США Шер празднует свой день рождения. Поп-иконе исполняется 74 года.

Шер – одна из самых именитых и коммерчески успешных певиц современности. На протяжении своей карьеры она продала более 100 миллионов пластинок, а ее клипы занимали первые места американских чартов десятки лет.

В 2017 году стало известно, что Шер борется с тяжелым недугом. OBOZREVATEL решил вспомнить как певица выглядела в молодости и как изменилась ее внешность.

Как изменилась певица Шер Сплетник

Шер родилась в 1946 гоу в городе Ель-Сентро (Калифорния, США). Первая известность к ней пришла в 1965 году, когда она пела в фолк-роковом дуэте Sonny & Cher со своим мужем Сонни Боно. Их песня I Got You Babe заняла первое место в американских и британских чартах. По данным журнала Time, в концу 1967 году они продали 40 млн пластинок во всем мире, поэтому их назвали "самым крутым" роковым дуэтом.

С 70-х начала активно развивать сольную карьеру, участвовала в десятках проектов на телевидении, снималась в кино, давала концерты и являлась настоящей иконой стиля.

Шер с мужем Сонни Боно 24 СМИ

Пиком популярности Шер принято считать конец 90-х, когда мир увидел альбом Believe. Его титульная песня до сих пор самая коммерчески успешная из всех композиций, которые выпускали женщины-исполнительницы. В Believe по-новаторски использована технология Auto-Tune – применен так называемый "эффект Шер".

Ее прощальный тур Living Proof 2002-2005 годов стал одним из самых кассовых концертных туров всех времен, с прибылью более 250 млн долларов.

Шер и Николас Кейдж (кадр из фильма "Во власти луны") Кадр фильма

Артистка сумела завоевать всемирную популярность и узнаваемость благодаря своему необычному голосу – она владеет тембром контральто. Более шести десятилетий Шер работала в различных сферах развлекательного бизнеса, адаптируясь под разные стили и тренды.

В середине мая 2017 года знаменитая артистка сообщила, что серьезно заболела. Так, у Шер нашли вирус "Эпштейна–Барр" – формы непростого герпеса, который подкосил ее иммунитет.

Певица Шер в молодости 24 СМИ

Тогда артистка втихую начала переписывать принадлежащую ей недвижимость на членов семьи, чем вызвала много слухов о скорой кончине. Состояние ее здоровья резко ухудшалось.

"Это физический недуг, который сопровождается полной подавленностью. Я больна уже очень давно, когда я в первый раз рассказала докторам о своих проблемах – они сочли меня мнительной фантазеркой. А я три года не могла работать и нажила пневмонию, от которой чуть не умерла", – делилась воспоминаниями Шер.

Как менялась внешность Шер с годами: фото

Как выглядела Шер в молодости Instagram @cher

Молодая Шер BookFace

Как выглядела молодая Шер Boom.ms

Шер в молодости Uznayvse.ru

Шер сейчас Instagram @cher

Шер во время выступления Instagram @cher

Шер и Наоми Кэмпбелл (2019 год) Instagram @cher

Как выглядит Шер сейчас Instagram @cher

Певица Шер Instagram @cher

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шер произвела фурор, показавшись на сцене в эпатажном костюме, основным элементом которого стало полупрозрачное боди, расшитое стразами. Читайте также о болезни Шер по ссылке.

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