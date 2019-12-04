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4 декабря • обновлено в 12:54
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"Зе не хватает": Шепелев рассказал, как назвал собак в честь Путина и Лукашенко

1.7т
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Российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как назвал своих собак в честь президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Так, забавной историей он поделился в интервью программе "Осторожно, Собчак", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев

Фото: instagram/dmitryshepelev

"Мы купили этих собак с разницей в несколько недель. И когда у нас появилась первая, мы ехали с ней в машине, и я думал, как ее назвать. А в этот момент как раз был день инаугурации Путина. Я также вспомнил, что это китайская порода, которая жила при дворе императора. И вот эти все мысли соединились в голове: китайская, император, инаугурация. "Пу" (Путин) — решил я назвать собаку", — рассказал Шепелев.

"Зе не хватает": Шепелев рассказал, как назвал собак в честь Путина и Лукашенко
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Кроме того, он добавил, что когда появилась вторая собака, он точно также ехал в машине и раздумывал. А потом сказал: "Знаете что, у вас свой император, а у меня свой. Поэтому эта будет называться "Лу" (Лукашенко)... Нам не хватает еще одной".

"Зе не хватает": Шепелев рассказал, как назвал собак в честь Путина и Лукашенко

Отметим, что телеведущая Ксения Собчак заявила, что Шепелеву до полной коллекции не хватает "Зе" (Зеленского). С чем Дмитрий также согласился.

"Еще, мне кажется, "Зе" не хватает. Чтобы уже была тройка лидеров", — сказала Собчак.

"Зе не хватает": Шепелев рассказал, как назвал собак в честь Путина и Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Шепелев рассказал о том, что отец его покойной супруги, певицы Жанны Фриске, хотел убить его.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Дмитрий Шепелев Ксения Собчак
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
прав был Лавров...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
У нас во дворе Собчак бегает, а щенки у неё от Шепы ...
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