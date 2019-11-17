Шепелев после слухов о свадьбе впервые официально показал свою пассию

Муж российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака головного мозга, телеведущий Дмитрий Шепелев впервые официально показал свою возлюбленную, дизайнера Екатерину Тулупову.

Соответствующий снимок он обнародовал на своей странице в Instagram в ответ на информацию в сети о предстоящей свадьбе.

Шепелев и Тулупова 7дней

"Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми – они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья", – отметил он.

На фото Шепелев мило поцеловал Тулупову в щеку. Парочка выглядела счастливой и улыбалась на камеру.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. После смерти исполнительницы Дмитрий Шепелев полностью взял на себя воспитание сына Платона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Шепелева заметили на улице вместе с Тулуповой. По словам источников, они уже полтора года скрывают отношения.

Позже появилась информация, что он сделал Тулуповой предложение руки и сердца.

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