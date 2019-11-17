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17 ноября • обновлено в 07:46
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Шепелев после слухов о свадьбе впервые официально показал свою пассию

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Муж российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака головного мозга, телеведущий Дмитрий Шепелев впервые официально показал свою возлюбленную, дизайнера Екатерину Тулупову.

Соответствующий снимок он обнародовал на своей странице в Instagram в ответ на информацию в сети о предстоящей свадьбе.

Шепелев и Тулупова

Шепелев и Тулупова

7дней

"Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми – они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья", – отметил он.

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На фото Шепелев мило поцеловал Тулупову в щеку. Парочка выглядела счастливой и улыбалась на камеру.

Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья. А у вас как?

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. После смерти исполнительницы Дмитрий Шепелев полностью взял на себя воспитание сына Платона.

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Персоны
Дмитрий Шепелев Жанна Фриске
Тег
шоу-бизнес
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