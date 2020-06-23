Российский писатель, драматург и публицист Виктор Шендерович вступился перед россиянами за своего друга, актера Михаила Ефремова, который в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП в Москве.

Так, писатель раскритиковал российское общество, которое испытывает радость от чужих ошибок и горя, назвав эту черту "тяжелым диагнозом". По его мнению, Ефремов сумеет пережить свалившееся на него испытание и проучит всех злорадствующих. Об этом шла речь в интервью нардепу Украины от "Европейской солидарности" Алексею Гончаренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я знаю Михаила, и, надеюсь, жизнь его не кончена, это драматичный слом для него. Очень. То, что он пьет – мы знали все. Он не перестал пить, и не перестал садиться пьяным за руль... Звезда – не звезда, он должен понести ответственность и он готов к этому. Он сложный человек, но он не сволочь и не подонок. Он не шваль! И он не будет прятаться от ответственности", – эмоционально отметил Шендерович.

Виктор Шендерович Фото: RTVi

Сатирик добавил, что Ефремов не будет прибегать к незаконным шагам для уклонения от ответсвенности и уж тем более не станет фальсифицировать и подтасовывать факты по ДТП. По его словам, актер – больной человек, однако он честный и глубокий.

"Ради него не будут "переносить" пешеходные переходы, удалять записи с камер. И он сам не будет, Ефремов – чрезвычайно совестливый, глубокий и настоящий человек. Да, больной алкоголизмом и понесет наказание. Но то что началось по федеральному ТВ, то с каким остервенением и счастьем начали "улюлюкать", то, какая радость огромная у этой стаи "бандерлогов" по поводу возможности поплясать на растоптанной судьбе... Дай Бог, он еще когда-то увидит это, он их всех "сыграет". Он всех этих тварей еще сыграет, им мало не покажется. Чтобы они "умылись кровью" от стыда", – подчеркнул писатель.

Ефремов устроил ДТП Фото: СтарХит

Виктор Шендерович возмутился тому, як огромное количество людей "смакует" из-за неудач и падений известного человека. Российское общество, которое злорадствует и "танцует на костях" Михаила – является нездоровым, с тяжелым диагнозом.

"Какое удовольствие доставляет массам падение звезды! Какая Радость от того, что талантливый, сильный, богатый, знаменитый человек вдруг обрушил судьбу. И вот эта общая радость и танец стаи бандерлогов над поверженной судьбой – это, конечно, очень печально... Но это наш диагноз. У Миши свой диагноз (речь идет о хроническом алкоголизме – Ред), а у общества – свой, и мы свой тяжелый диагноз показали во всей красе. Все российское общество показало", – заключил он и добавил:

Есть три позиции восприятия этой ситуации, которые кажутся мне правильными:полное признание его вины и ответсвенности, помощь семье погибшего в ДТП, сочувствие Михаилу Ефремову.

Российский писатель также высказал надежду, что Ефремов не сломается и сможет пережить неприятности, которые с ним произошли. А что касается возможного тюремного заключения, то по мнению Шендеровича, актеру будет лучше в лагере, чем среди травящей его "элиты".

"Впереди у него мощный биографический злом – это депрессия, обрушение, осознание непоправимости. Ведь пленку отмотать нельзя. Но я надеюсь и верю, что он все это переживет. Михаил Ефремов не кончился, пока он жив. Его сейчас пугают лагерем – ему будет легче в этом лагере, чем среди всей вот этой "элиты", которая плясала на его костях. Я верю, что он все переживет и мы еще увидимся", – подытожил сатирик.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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