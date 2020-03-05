Бывший солист российской группы "Ласковый май" Юрий Шатунов резко высказался о продюсере Андрее Разине, который поет на концертах его песни.
В частности, как пишет КП, недавно в соцсети появилось видео с выступления в Томске, на котором Разин поет под фонограму Шатунова.
Юрий Шатунов
cosmo.ru
Такое поведение продюсера разозлило артиста.
"У меня один вопрос: "Как не стыдно"? Это равносильно, если бы я взял понравившуюся мне песню любого исполнителя, а лучше исполнительницы, потому что голос у меня высокий, и спокойно с чужой песней ездил по стране, исполняя ее. Я считаю, это полный абсурд. Если ты поешь чужую песню, то сделай свою аранжировку, пой сам. Зачем ты используешь то, что тебе не принадлежит. Это мой голос, моя музыкальная фонограмма. С его стороны это выглядит полным безобразием", – говорит певец.
Андрей Разин
mk.ru
Кроме того, Шатунов уверен, что рано или поздно конфликт с Разиным разрешится не в пользу продюсера:
"Я уже с этим борюсь. Я везде официально заявил об этом, мол, этот господин, или поющий администратор, исполняет песни с моим вокалом и музыкальным сопровождением. Рано или поздно это все разрешится не в лучшую для него сторону. Сейчас мы судимся. Причем получилось так, что это он на меня подал в суд в Сочи, в Москве. Я по сути сейчас только защищаюсь".
Юрий Шатунов
mk.ru
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Разин вступил в публичную перепалку с певцом Львом Лещенко из-за Юрия Шатунова.
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