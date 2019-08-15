"Шарма никакого": новый "Зеленский" в "Квартале" рассорил украинцев

Участник студии "95 Квартал" Юрий Великий, который впервые на концерте в Одессе пародировал президента Украины Владимира Зеленского поделился снимками и видео с концерта. В сети неоднозначно отреагировали на его выступление.

Так, многие поклонники "Квартала" отметили, что артист не очень похож на Зеленского. Фото и видео Великий разместил на своей странице в Instagram.

Елена Кравец и Юрий Великий на концерте в Одессе instagram.com/yuri_velikiy

"Юрий, вы супер, вы большой умничка! То, что вы делаете - бомба. Просто нереально", "Мне не понравилось. Голоса только примерно похожи, с натяжечкой. Ну и шарма вообще нет! Нет той изюминки присущей только Зеленскому!! общем, третий сорт не брак", "Ну такое что-то. Кроме голоса, ничего общего с Зеленским нету. Кошмар", "Юрий, вы молодчина!", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 13 августа в Одессе на концерте студии "95 Квартал" впервые пародировали президента Украины Владимира Зеленского. Его сыграл юморист Юрий Великий. Выступление артиста понравилось не всем, и он нарвался на критику в сети.

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