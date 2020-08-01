Шарлиз Терон о личной жизни: дочь считает, что мне нужен бойфренд

44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон призналась, что ее дети хотят, чтобы она нашла себе бойфренда.

Об этом звезда рассказала в подкасте Дианы фон Фюрстенберг InCharge with DVF. Так, она вспомнила недавнюю беседу с четырехлетней дочерью Огаст, пишет Page Six.

"Моя младшая сказала что-то вроде: "Тебе нужен парень!". А я ей ответила: "На самом деле не надо, сейчас я чувствую себя очень хорошо". А она мне заявила: "Знаешь, мам? Тебе просто нужен парень, тебе нужны отношения!" – поделилась Шарлиз.

Шарлиз Терон с детьми Кино-Театр.РУ

После дискуссии актриса ответила Огаст, что она встречается сама с собой. Девочка не ожидала такого ответа и даже представить не могла, что такое возможно. По словам Терон, именно в тот день Огаст поняла, что бывает по-другому,

Напомним, последние известные отношения знаменитости были с актером Шоном Пенном. Ходили слухи, что пара была помолвлена, однако актриса отрицала то, что Пенн делал ей предложение. При этом звезда добавила, что она вообще никогда не хотела замуж и не чувствовала себя одинокой.

Отметим, что звезда воспитывает двух приемных детей. В 2012 году она усыновила мальчика по имени Джексон, который в три года сказал, что он девочка, и теперь актриса называет его дочерью, а в 2015 году она удочерила девочку Огаст.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шарлиз Терон сильно похудела перед "Оскаром". Так, 44-летняя знаменитость села на голодную диету и проводила много времени в спортзале.