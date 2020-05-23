"Шансы выжить были минимальны": всплыли страшные подробности о болезни Бабкиной
Российская певица Надежда Бабкина, которая сейчас восстанавливается от последствий перенесенной пневмонии, призналась, что перебывала на грани жизни и смерти.
По словам артистки, она болела настолько тяжело, что врачи давали ей не более 5% на выздоровление. Об этом народная артистка узнала, когда ее уже перевели из реанимации в обычную палату. Как оказалось, у нее было повреждение легких до 80%, сообщает "КП".
"Когда решили перевести меня из реанимации в палату – они так на меня смотрят и говорят: "Надь, теперь мы можем тебе сказать – пять процентов жизни тебе оставалось..." – рассказала Бабкина.
Певица также отметила, что за то время, что она провела в больнице с пневмонией, ее сын Даниил заразился коронавирусом. Теперь они вместе ездят на реабилитационные процедуры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В марте 2020 года 70-летняя певица Надежда Бабкина попала в больницу с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом.
Артистка была в тяжелом состоянии – она не могла самостоятельно дышать, врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы.
Также стало известно, что Надежда Бабкина заразила личного водителя и его семью коронавирусом.
В коме она пролежала около 2 недель, после чего пришла в сознание.
О полном выздоровлении Бабкина сообщила в конце апреля. И уже 2 мая она впервые появилась на публике после болезни.