"Шансы выжить были минимальны": всплыли страшные подробности о болезни Бабкиной

Кристина Долматова Люди 13:43, 23.05.2020 Обновлено: 13:48, 23.05.2020

Российская певица Надежда Бабкина, которая сейчас восстанавливается от последствий перенесенной пневмонии, призналась, что перебывала на грани жизни и смерти.

По словам артистки, она болела настолько тяжело, что врачи давали ей не более 5% на выздоровление. Об этом народная артистка узнала, когда ее уже перевели из реанимации в обычную палату. Как оказалось, у нее было повреждение легких до 80%, сообщает "КП".

Надежда Бабкина
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Когда решили перевести меня из реанимации в палату они так на меня смотрят и говорят: "Надь, теперь мы можем тебе сказать – пять процентов жизни тебе оставалось..." – рассказала Бабкина.

Певица также отметила, что за то время, что она провела в больнице с пневмонией, ее сын Даниил заразился коронавирусом. Теперь они вместе ездят на реабилитационные процедуры.

Надежда Бабкина с сыном Данилом и невесткой Татьяной
Фото: zen.yandex.ru

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