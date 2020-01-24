Съездили в Крым – можно и в Киев? Кому из иностранных звезд открыли дорогу в Украину

СБУ объяснила приезд посетившего оккупированный Крым шведского певца Dr. Alban в Украину тем, что проверяются лишь граждане России.

Кроме того, там отметили, что принятие мер в случае нарушения правил пересечения границы Украины относится к компетенции Государственной пограничной службы.

В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, кто еще из иностранных звезд посещал оккупированный Крым и кто из них поддерживает политику России в отношении Украины. И, судя по заявлению СБУ, теперь может спокойно попасть на территорию Украины.

Жерар Депардье

фото: "Мир 24"

До 2014 года популярный французский актер Жерар Депардье любил бывать в Украине. Он даже планировал открыть ресторан в Киеве и снялся в нескольких рекламных роликах на украинском телевидении, где говорил на украинском языке. Депардье был в прекрасных отношениях с президентами Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, а после Оранжевой революции приехал в Украину, чтобы поздравить последнего. Вместе с Ющенко и Михеилом Саакашвили Депардье как-то встретил Рождество в украинских Карпатах и признался, что считает украинского президента и его жену своими друзьями.

После 2014 года Депардье заявил, что Украина является частью России: "Я люблю Россию и Украину, которая является ее частью". В мае 2015 на кинофестивале в Каннах Депардье в микрофон сказал: "Слава Украине!" – в ответ журналистке на вопрос, изменил ли он свое отношение к президенту России Путину и России из-за событий на Донбассе. Актер сказал, что симпатизирует украинцам, обожает Украину и Крым, куда неоднократно ездил. Отвечая на

вопрос российских журналистов, Депардье заявил, что "никто не понимает", что происходит в Украине, или в России, "или в Великороссии", как и все, не любит войну.

28 июля 2015 года СБУ на основании представления Министерства культуры приняла решение о запрете въезда Жерару Депардье на территорию Украины на пять лет.

Отметим, после этих событий, в августе 2015 года, экс-президент Виктор Ющенко сказал, что Депардье еще несколько лет назад называл Путина нецензурными словами. Ющенко добавил, что считал такую позицию Депардье его убеждением, поэтому не может себе представить, какие мотивы заставили "человека в годах так ошибаться".

Стивен Сигал

Getty Images

Американский актер Стивен Сигал является известным сторонником путинской России, где даже успел получить гражданство. "Я чувствую глубокое уважение и привязанность к России. Так же как к своей собственной стране. Я всегда считал, что США и Россия должны быть лучшими друзьями и союзниками", – говорит он.

Кроме того, Сигал незаконно посещал оккупированный Крым и взялся продвигать российские туристические проекты на аннексированном полуострове.

Сигал загремел в базу данных центра "Миротворец" как лицо, которое представляет угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. В мае 2017 года СБУ запретила Стивену Сигалу въезд в Украину на пять лет.

Фред Дерст

"Коммерсант"

Скандальный американский музыкант, лидер Limp Bizkit Фред Дерст еще в 2015 году заявил, что не прочь получить гражданство России и поселиться в оккупированном Крыму. Известно, что его бывшая жена Ксения, с которой Дерст развелся в 2018-м, родом из Крыма.

Кроме того, певец положительно высказывался о Владимире Путине.

На одном из концертов во время Money Sucks Tour в Воронеже (Россия) Дерст развернул на сцене плакат с надписью "Крым = Россия. Welcome", который ему передали поклонники из зала. Кроме того, солист Limp Bizkit выражал желание выступить в террористических "ДНР" и "ЛНР".

В ноябре 2015 года СБУ запретила Дерсту въезд в Украину сроком на пять лет.

Эмир Кустурица

"Вокруг ТВ"

Сербский кинорежиссер, обладатель двух "Пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, участник рок-группы The No Smoking Orchestra Эмир Кустурица негативно высказывался об украинском Майдане, называя митингующих "нацистами" и говоря, что ничего хорошего люди на Майдане не принесут, и что лишь Россия и Владимир Путин могут защитить Украину от НАТО и Евросоюза.

Кроме того, Кустурица отметился еще рядом скандальных заявлений. Он также в 2017 году незаконно посетил аннексированный Россией Крым, выступив со своей группой в Ялте. Во время этого визита назвал Крым российским. После этого Кустурица попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" и в "черный список" СБУ.

Оливер Стоун

Владимир Путин и Оливер Стоун РБК

Американский режиссер Оливер Стоун еще в декабре 2014 года сделал заявление в поддержку российской версии о событиях на Майдане в Киеве, изобразив украинскую Революцию Достоинства как "заговор ЦРУ". Бывшего президента Украины Виктора Януковича он назвал законным президентом, вынужденным покинуть Украину из-за "хорошо вооруженных, неонацистских радикалов".

Украина, по мнению Оливера Стоуна, была одной из главных целей ЦРУ с самого начала "холодной войны". В интервью программе "Воскресное время" Первого канала России он на полном серьезе рассказывал о том, что с 1949 года США сбрасывали над Украиной с парашютом "украинских диссидентов", чтобы они действовали против Советского Союза.

В 2016 году Стоун представил фильм "Украина в огне", в котором повторилось утверждение, что Майдан якобы организовало ЦРУ. Для создания киноленты режиссер взял интервью у Путина, Януковича и бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко. Еще в одном фильме Стоуна – "Открывая Украину" – главным комментатором событий является кум Путина Виктор Медведчук. Фильм называют заказным со стороны Медведчука. Стоун числится в "черном списке" Министерства культуры Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Александр Серов, который в ноябре 2017 года выступал в Крыму, высказался на украинском языке по поводу запрета концерта в Киеве. Так, артист сказал, что если его все же не пустят в Украину – он не будет отстаивать свои права в суде.

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