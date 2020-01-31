"Sexy": жена Игоря Николаева неожиданно показала пикантные фото

Супруга российского композитора Игоря Николаева вдруг решила показать более откровенные фотографии в сети.

В своем Instagram-аккаунте Юлия Проскурякова продемонстрировала фотоснимки в купальнике с отдыха в Майами.

Эффект неожиданности заключается в том, что обычно Проскурякова публикует скромные фото, в которых нет ни малейшего намека на откровенность. Зачастую она делится со своими подписчиками событиями семейной жизни.

Напомним, 17 января Игорь Николаев отметил свое 60-летие, на котором присутствовало множество звезд российской эстрады. В том числе и Алла Пугачева, танец с ней Николаева был прерван казусом.

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