"Чемодан, вокзал, Россия!" Сеть взбесило признание Maruv россиянкой в Европе

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) получила награду престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница. Это вызвало возмущение в сети.

Так, на официальной странице артистки в Facebook опубликовали ее фотографии с мероприятия. "Поздравляю", — подписали публикацию.

MARUV

Пользователи начали задаваться вопросом, почему MARUV приняла награду как российская певица и почему в ее официальном профиле об этом стыдливо умолчали. Также некоторые люди посоветовали ей сделать маневр в виде "Чемодан, вокзал, Россия" и выкинуть украинский паспорт.

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Также другие пользователи отметили, что для таких, как MARUV "Украина только место рождения" и что "музыка для них вне политики".

Свое возмущение в ироничной форме высказал и блогер Антон Ходза. А также и другие украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре MARUV выступила против введения новых правил Нацотбора на Евровидение в Украине, запрещающих претендентам гастролировать в России и на оккупированных украинских территориях.

Ранее MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении, несмотря на победу.

Артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта и продолжила гастролировать в России.

В октябре она устроила провокационное шоу на российском канале в эфире проекта Comedy Club.

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