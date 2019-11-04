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4 ноября • обновлено в 15:42
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"Чемодан, вокзал, Россия!" Сеть взбесило признание Maruv россиянкой в Европе

1.2т Читать материал на украинском

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) получила награду престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница. Это вызвало возмущение в сети.

Так, на официальной странице артистки в Facebook опубликовали ее фотографии с мероприятия. "Поздравляю", — подписали публикацию.

MARUV

MARUV

Пользователи начали задаваться вопросом, почему MARUV приняла награду как российская певица и почему в ее официальном профиле об этом стыдливо умолчали. Также некоторые люди посоветовали ей сделать маневр в виде "Чемодан, вокзал, Россия" и выкинуть украинский паспорт.

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"Чемодан, вокзал, Россия!" Сеть взбесило признание Maruv россиянкой в Европе
"Чемодан, вокзал, Россия!" Сеть взбесило признание Maruv россиянкой в Европе
"Чемодан, вокзал, Россия!" Сеть взбесило признание Maruv россиянкой в Европе

Также другие пользователи отметили, что для таких, как MARUV "Украина только место рождения" и что "музыка для них вне политики".

"Чемодан, вокзал, Россия!" Сеть взбесило признание Maruv россиянкой в Европе
"Чемодан, вокзал, Россия!" Сеть взбесило признание Maruv россиянкой в Европе
"Чемодан, вокзал, Россия!" Сеть взбесило признание Maruv россиянкой в Европе
"Чемодан, вокзал, Россия!" Сеть взбесило признание Maruv россиянкой в Европе

Свое возмущение в ироничной форме высказал и блогер Антон Ходза. А также и другие украинцы.

"Чемодан, вокзал, Россия!" Сеть взбесило признание Maruv россиянкой в Европе
"Чемодан, вокзал, Россия!" Сеть взбесило признание Maruv россиянкой в Европе
"Чемодан, вокзал, Россия!" Сеть взбесило признание Maruv россиянкой в Европе

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В октябре MARUV выступила против введения новых правил Нацотбора на Евровидение в Украине, запрещающих претендентам гастролировать в России и на оккупированных украинских территориях.

  • Ранее MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении, несмотря на победу.

  • Артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта и продолжила гастролировать в России.

  • В октябре она устроила провокационное шоу на российском канале в эфире проекта Comedy Club.

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Персона
MARUV
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Быть хахлом в современном мире не просто стыдно,а по настоящему западло.
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