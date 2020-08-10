Сеть озадачил округлившийся живот Каменских: звезду заподозрили в беременности

Украинская певица, жена лидера группы Mozgi Алексея Потапенко (Потапа) Настя Каменских (NK) удивила поклонников круглым животом.

Так, артистку заподозрили в беременности. Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram, на котором позирует вместе с любимым (фото смотрите ниже).

"Мой Лешка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хотя он не любит этого слова) – гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя, как за каменной стеной", – подписала фотографию Каменских и предложила поклонникам также описать своего любимого человека.

Каменских заподозрили в беременности Instagram @kamenskux

Однако большинство подписчиков певицы предположили, что женщина ждет ребенка. Об этом фоловеры написали в комментариях под постом.

"Беременная!", "Вы в ожидании чуда?", "У вас такой животик, вы беременна?", "Ура! Поздравляю", "Мне так кажется, что вы, Настя, ждете пополнения", – написали в комментариях.

Instagram @kamenskux скриншот комментариев

Instagram @kamenskux скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских поделилась с поклонниками видео, как спародировала звезд Шер, Бритни Спирс и Шакиру.