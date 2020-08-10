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Сеть озадачил округлившийся живот Каменских: звезду заподозрили в беременности

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
2,4 т.
Сеть озадачил округлившийся живот Насти Каменских

Сеть озадачил округлившийся живот Насти Каменских. 24 Канал

Украинская певица, жена лидера группы Mozgi Алексея Потапенко (Потапа) Настя Каменских (NK) удивила поклонников круглым животом.

Так, артистку заподозрили в беременности. Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram, на котором позирует вместе с любимым (фото смотрите ниже).

"Мой Лешка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хотя он не любит этого слова) – гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя, как за каменной стеной", – подписала фотографию Каменских и предложила поклонникам также описать своего любимого человека.

Каменских заподозрили в беременности

Каменских заподозрили в беременности Instagram @kamenskux

Однако большинство подписчиков певицы предположили, что женщина ждет ребенка. Об этом фоловеры написали в комментариях под постом.

"Беременная!", "Вы в ожидании чуда?", "У вас такой животик, вы беременна?", "Ура! Поздравляю", "Мне так кажется, что вы, Настя, ждете пополнения", – написали в комментариях.

Instagram @kamenskux

Instagram @kamenskux скриншот комментариев

Instagram @kamenskux

Instagram @kamenskux скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских поделилась с поклонниками видео, как спародировала звезд Шер, Бритни Спирс и Шакиру.

Украиназвездыбеременностьшоу-бизнесНастя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
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