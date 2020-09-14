Популярная сеть магазинов возмутила украинцев заявлением о торговле русскоязычными книгами

Ольга Веркалец Люди 20:40, 14.09.2020 Обновлено: 21:11, 14.09.2020

Сеть книжных магазинов заявила, что увеличит долю русскоязычных книг в продаже.

На своей странице в Facebook книжный магазин отметил, что причиной такого решения стало отсутствие поддержки украинской книги со стороны государства.

"Совершенно очевидно, что забота о формировании полноценного и успешного украинского книжного рынка – это функция государства и задачи всего общества, а не отдельной сети книжных магазинов", – заявили в компании.

Также в книжном магазине отметили, что себестоимость российского продукта часто меньше, чем украинского. По их мнению, в таких условиях украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше на русском языке вопреки собственному желанию.

Книжний магазин заявил, что будет торговать российскими книгами.
Facebook Книгарня "Є"

Заявление компании спровоцировало негативные комментарии пользователей соцсети. Она отметили, что из-за такой позиции больше не будут покупать у них книги.

"Покупала у вас часто, теперь вынуждена буду искать другие сети. Новый ветер "какая разніца"? Это не навсегда", "То есть даже в сложнейшие времена Януковича вы продавали украиноязычные книги, а теперь, во времена расцвета украинского будете продавать российские?", – написали в комментариях.

Пользователи сети возмутились из-за заявления книжного магазина.
Facebook Книгарня "Є"
Книжный магазин попал в скандал.
Facebook Книгарня "Є"
В сети объявили бойкот книжному магазину.
Facebook Книгарня "Є"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в Украине начало работать издательство "Альпина Паблишер", которое является дочерним проектом российской компании "Альпина". Писатель Валерий Ананьев призвал бойкотировать их продукцию, а также отозвал тираж своей книги с ритейлера Yakaboo, который сотрудничает с российской компанией.

  • Yakaboo ответил, что действует в рамках законов Украины. Ответ компании возмутил Ананьева. По его словам, проблема заключается не в нарушении законов, а в намерении торговой площадки сотрудничать с издательством в дальнейшем, что станет платформой для поднятия этого российского бизнеса в Украине.

  • Позже "Альпина Паблишер" выпустила скандальную пропагандистскую книгу Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

  • Впоследствии стало известно, что Yakaboo продавал в Украине книгу "Гамарджоба, господа!" Александра Архипова, написанную от имени террориста, который воевал на Донбассе против ВСУ.

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