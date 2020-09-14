Популярная сеть магазинов возмутила украинцев заявлением о торговле русскоязычными книгами

Сеть книжных магазинов заявила, что увеличит долю русскоязычных книг в продаже.

На своей странице в Facebook книжный магазин отметил, что причиной такого решения стало отсутствие поддержки украинской книги со стороны государства.

"Совершенно очевидно, что забота о формировании полноценного и успешного украинского книжного рынка – это функция государства и задачи всего общества, а не отдельной сети книжных магазинов", – заявили в компании.

Также в книжном магазине отметили, что себестоимость российского продукта часто меньше, чем украинского. По их мнению, в таких условиях украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше на русском языке вопреки собственному желанию.

Книжний магазин заявил, что будет торговать российскими книгами. Facebook Книгарня "Є"

Заявление компании спровоцировало негативные комментарии пользователей соцсети. Она отметили, что из-за такой позиции больше не будут покупать у них книги.

"Покупала у вас часто, теперь вынуждена буду искать другие сети. Новый ветер "какая разніца"? Это не навсегда", "То есть даже в сложнейшие времена Януковича вы продавали украиноязычные книги, а теперь, во времена расцвета украинского будете продавать российские?", – написали в комментариях.

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