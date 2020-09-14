Популярная сеть магазинов возмутила украинцев заявлением о торговле русскоязычными книгами

Сеть книжных магазинов заявила, что увеличит долю русскоязычных книг в продаже.

На своей странице в Facebook книжный магазин отметил, что причиной такого решения стало отсутствие поддержки украинской книги со стороны государства.

"Совершенно очевидно, что забота о формировании полноценного и успешного украинского книжного рынка – это функция государства и задачи всего общества, а не отдельной сети книжных магазинов", – заявили в компании.

Также в книжном магазине отметили, что себестоимость российского продукта часто меньше, чем украинского. По их мнению, в таких условиях украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше на русском языке вопреки собственному желанию.

Заявление компании спровоцировало негативные комментарии пользователей соцсети. Она отметили, что из-за такой позиции больше не будут покупать у них книги.

"Покупала у вас часто, теперь вынуждена буду искать другие сети. Новый ветер "какая разніца"? Это не навсегда", "То есть даже в сложнейшие времена Януковича вы продавали украиноязычные книги, а теперь, во времена расцвета украинского будете продавать российские?", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в Украине начало работать издательство "Альпина Паблишер", которое является дочерним проектом российской компании "Альпина". Писатель Валерий Ананьев призвал бойкотировать их продукцию, а также отозвал тираж своей книги с ритейлера Yakaboo, который сотрудничает с российской компанией.

Yakaboo ответил, что действует в рамках законов Украины. Ответ компании возмутил Ананьева. По его словам, проблема заключается не в нарушении законов, а в намерении торговой площадки сотрудничать с издательством в дальнейшем, что станет платформой для поднятия этого российского бизнеса в Украине.

Позже "Альпина Паблишер" выпустила скандальную пропагандистскую книгу Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

Впоследствии стало известно, что Yakaboo продавал в Украине книгу "Гамарджоба, господа!" Александра Архипова, написанную от имени террориста, который воевал на Донбассе против ВСУ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся