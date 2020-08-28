Сестры из Ривненской области спели украинскую песню в TikTok и стали популярными

Двоюродные сестры из села Городок Ривненской области Дарья Кривицкая и Мирослава Столярец спели украинскую песню в соцсети TikTok и стали популярными.

Как говорится в видеоматериале издания "Бабель" на Facebook, девушки исполнили а капелла композицию "Ой там, на горі", которая набрала 1,3 млн просмотров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Девушки признались, что не ожидали получить такую популярность без музыкального образования. После первого успеха они продолжили записывать украинские песни в своем аккаунте.

"Людям нравилось. Они хотели еще, еще и еще. И до сих пор просят", – добавили сестры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский журнал Forbes впервые составил рейтинг звезд социальной сети TikTok, которые больше всех заработали на монетизации своего контента.