Сестра Софии Ротару показала ее фото из будущего

Украинская певица Аурика Ротару показала фото "из будущего" с концерта своей старшей сестры, знаменитой артистки Софии Ротару.

Она перепутала даты, из-за чего снимки датированы следующим месяцем.

Отмечается, что фото Аурика опубликовала 24 января, а в подписи к ним говорится, что они якобы были сделаны 21 февраля 2020 года.

Под постом собралось уже много озадаченных комментариев о том, как фотографии могли сделать в будущем.

Согласно открытым данным, 21 января в Москве праздновали юбилей супруги миллиардера, владельца компании "Ташир" Самвела Карапетяна, - мероприятие вел Андрей Малахов, а приглашенными звездами стали Ротару, а также Филипп Киркоров, Николай Басков, Сосо Павлиашвили и другие.

Судя по всему, именно там были сделаны фото, а Аурика по ошибке ввела номер второго месяца вместо первого.

Напомним, ранее в сети заметили "тайный знак" на ягодицах певицы Глюкозы и сильно озадачились.

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