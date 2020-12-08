Сестра Сереги об издевательствах рэпера: душил и называл ничтожеством

Сестра рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) Алена Перший заявила, что с раннего детства терпела насилие от артиста. По словам девушки, из-за психологической травмы она до сих пор работает со специалистами.

Такими подробностями Алена поделилась на личной странице в Instagram. Она призналась, что звездный брат многие годы ее оскорблял. Говорил, что она "ничтожество и нытик" и даже мог ее душить. Последняя ситуация, как отметила девушка, произошла послее ее просьбы купить что-то поесть во время гастролей. Она работала танцором в группе Пархоменко.

"Ты ничтожество! Запомни это, а теперь повтори по слогам". Это одно из первых воспоминаний из моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годы. Также я помню, как мой брат душил меня, называл нытиком и плаксой. А я всего лишь просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Это были очередные наши гастроли в столицу... Сколько лет я покрывала жестокость брата, насилие, его издевательства. Сколько лет мчалась на любой его зов, потому что любила. А в ответ получала: "Ты нытик, сделай что-то со своей жизнью!" – рассказала Алена.

Она также добавила, что решилась на такое откровенное признание после истории с похищением рэпером двух сыновей у экс-возлюбленной Полины Ололо.

"То, что делает Пархоменко – отвратительно и ужасно. Уверена, что Платон и Марк уже приобрели огромную травму, испытав все это... Он поплатится за все, что натворил, а мальчики будут с мамой. Потому что Полина одна из самых добрых и светлых людей, она умеет любить, а Сергей Пархоменко – нет", – заявила сестра рэпера.

Кроме того, Алена Перший обратилась лично к брату и заявила, что считает его ничтожеством и бессмысленным нарциссом. Ведь, по ее словам, он унизил всех, кто в него верил и помогал.

"А теперь я обращусь лично к тебе, Сергей Пархоменко... Я считаю тебя ничтожеством, нелепым нарциссом, унизившим всех, кто в тебя верил и помогал. Мне стыдно, что я одной крови с тобой... Я верю, что настанет день, и ты все-таки осилишь, поймешь и приедешь к нам, ко всем тем, кому ты сделал больно. Но мы – не ты, мы простим тебя", – подытожила она.

Напомним, что в марте 2020 года бывшая жена Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо обвинила его в похищении их общих детей. Она утверждала, что артист увез Марка и Платона в аннексированный Крым. Позже Пархоменко прокомментировал скандал с экс-супругой, объяснив ее поведение "чрезмерной впечатлительностью". К слову, сейчас Полина и Сергей через суд решают, с кем будут жить их дети Марк и Платон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо опубликовала видео, на котором он был запечатлен вместе с любовницей.