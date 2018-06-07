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Сестра королевы Нидерландов найдена мертвой: названа причина смерти

8.5тЧитать новость на украинском

Инес Соррегьета - сестра королевы Нидерландов Максимы, была обнаружена мертвой в собственном доме в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Соррегьета скончалась в четверг, 7 июня, в своей квартире, расположенной в районе Альмагро. Инес было 32 года. Об этом сообщает агентство La Nacion со ссылкой на представителя голландского правительства.

Предполагается, что родственница королевы покончила жизнь самоубийством - в последние годы жизни женщина страдала депрессией.


Инес Соррегьета

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Женщина длительное время страдала от проблем с питанием и психологических расстройств.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции Буэнос-Айреса, которые проводят экспертизу.

Отметим, Соррегьета проживает в Аргентине более двух лет. В феврале 2016 года она была назначена директором Главного управления администрации Национального совета по координации социальной политики президента страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 6 июня, на 84-м году жизни умерла легенда советского и украинского кинематографа, режиссер и сценарист Кира Муратова.

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