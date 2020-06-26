Сестра Кардашьян в откровенном бикини позировала для украинского фотографа
Младшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян Хлои снялась в откровенной фотосессии для рекламной кампании пляжной коллекции своего бренда Good American.
Так, на кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте марки, Хлои позировала в откровенных купальниках у бассейна, продемонстрировав сочные формы. Отметим, что автором снимков стала украинский фотограф Саша Самсонова.
Хлои Кардашьян (Instagram-аккаунт Good American)
Хлои Кардашьян (Instagram-аккаунт Хлои Кардашьян)
Поклонники пришли в восторг от новых фото Хлои Кардашьян и засыпали ее комплиментами.
"Горячо", "Боже, как красиво", "Как всегда великолепно", – написали люди.
Сестра Кардашьян в откровенном бикини позировала для украинского фотографа
Сестра Кардашьян в откровенном бикини позировала для украинского фотографа
Сестра Кардашьян в откровенном бикини позировала для украинского фотографа
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ким Кардашьян раскритиковали за использование пластики из-за школьного фото.