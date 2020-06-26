Младшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян Хлои снялась в откровенной фотосессии для рекламной кампании пляжной коллекции своего бренда Good American.

Так, на кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте марки, Хлои позировала в откровенных купальниках у бассейна, продемонстрировав сочные формы. Отметим, что автором снимков стала украинский фотограф Саша Самсонова.

Хлои Кардашьян (Instagram-аккаунт Good American)

Хлои Кардашьян (Instagram-аккаунт Хлои Кардашьян)

Поклонники пришли в восторг от новых фото Хлои Кардашьян и засыпали ее комплиментами.

"Горячо", "Боже, как красиво", "Как всегда великолепно", – написали люди.

Сестра Кардашьян в откровенном бикини позировала для украинского фотографа

Сестра Кардашьян в откровенном бикини позировала для украинского фотографа

Сестра Кардашьян в откровенном бикини позировала для украинского фотографа

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ким Кардашьян раскритиковали за использование пластики из-за школьного фото.